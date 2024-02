Tractoradas sorpresa, lo que te puedes encontrar en las movilizaciones en Sevilla: "Muy quemados"

No pueden más. Y por eso salen a la calle. En Sevilla lo harán este martes desde muy temprano. Poniendo sus tractores en la carretera en vez de en los campos. Quieren hacerse visibles y también hacerse oír. Pero de momento apenas se conocen datos de cómo va a ser la movilización, porque la idea es sorprender. Se ha filtrado que estarán en los entornos de las autovías y también algunos cuentan que circularán por las carreteras por las que sus vehículos están autorizados, para evitar problemas con las fuerzas de seguridad.

Se unen a los transportistas por carretera. Quieren hacer que se escuchen y se conozcan situaciones como esta que viven en su día a día y que nos explica Raúl. Se pregunta cómo es posible que “yo venda un kilo de verdura a 10 céntimos y vas tú a comprarlo a la frutería a un euro”.

O cómo se puede llegar a fin de mes “cuando estamos ahogados, con el precio del gasoil a una barbaridad”.

Raúl nos cuenta todo esto mientras prepara con su hijo una pancarta. Defiende que, al contrario de lo que muchos piensan, hay gente del campo que opina como él. Y él lo dice claro: “no quiero subvenciones, no quiero ayudas, quiero trabajar y quiero comer del campo”.

Pero a estas alturas “estamos muy quemados”. Por eso, Raúl dice que no van bajo el paraguas de nadie que se están organizando entre los distintos amigos, conocidos, los grupos de WhatsApp, y “no queremos que vengan ni políticos, ni asociaciones agrarias, porque no nos representan, no miran por nosotros sino por su bolsillo”.





Y entre los sonidos que van a acompañar esta jornada de protesta estará un himno de los embajadores del campo que ha grabado el grupo Alborada y que tiene hasta su propio videoclip.

Los participantes han anunciado que ese himno en forma de cuatro sevillanasse escuchará en todos los tractores y maquinaria que participen este martes en la movilización del sector.