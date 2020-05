La sorprendente carta de tapas de un bar de Sevilla relacionada con el coronavirus que te dejará boquiabierto

Bares y restaurantes comienzan a reinventarse para adaptarse a la, según el Gobierno de la nación, ‘nueva normalidad’ que llega tras el envite del coronavirus.

Y es que la hostelería es uno de los sectores más afectados por la crisis sanitaria del COVID-19, pues al miedo de mucha gente a un posible contagio en lugares públicos, hay que sumar las importantes restricciones y medidas de seguridad impuestas por las autoridades sanitarias para frenar la expansión de la pandemia, y que bares y restaurantes deben adoptar, para poder volver a abrir sus puertas con garantías tras estos dos meses con la persiana bajada.

Por ello, y ante la necesidad de reabrir para poder reactivar sus negocios y, en la inmensa mayoría de casos, la única fuente de ingresos de muchas familias, hay quien le está echando imaginación al asunto, como en el caso de un bar de Sevilla.

Se trata de un pequeño negocio de restauración, ubicado en el barrio de Sevilla Este, llamado El Manantial, cuyo propietario Juan Marcelo, ha planteado una nueva carta de tapas basada en nombres que durante estos últimos meses hemos venido escuchando constantemente y que se han convertido ya en palabras de nuestra cotidianidad lingüística, evidentemente relacionadas con el coronavirus.

LAS TAPAS DEL CONFINAMIENTO

“Hay que adaptarse a esto”, asegura Juan Marcelo, mientras enumera alguna de estas nuevas propuestas culinarias, que van desde la ‘Pandemia de sabores’, que es una base de masa rellena de carne de cerdo con una salsa de yogur; hasta las ‘Mascarillas cítricas’, una base de empanadas rellenas de carne picada con chorizo ahumado y que va frita; pasando por el ‘Bastón confinado’ o la ‘Fiesta en los balcones’.

“Yo creo que se van a recibir muy bien porque las tapas están muy buenas”, cuenta, entre ilusionado y expectante, el propietario de este negocio, quien desea “que la gente venga a probarlas, que den su opinión y, bueno, seguir adelante”.

ABIERTO AL 50% DE SU CAPACIDAD

Una original propuesta, la de este profesional sevillano de la restauración, que tiene como fin intentar atraer de nuevo a la clientela. Todo ello, bajo unas nuevas condiciones de apertura y medidas de seguridad que van a marcar, a partir de ahora, la nueva fisonomía de bares y restaurantes.

“Ahora mismo tenemos el 50% fuera, dentro no se puede entrar”, señala Marcelo, quien reconoce que “justo, justo no es, porque no se puede abrir un negocio con el 50% de veladores”.

Y que debemos tener en cuenta que “nada más abrir la persiana de un negocio ya está costando dinero”, como asegura este hostelero, quien pide que “tendrían que dejar por lo menos, ya que abrimos en esta fecha, el otro 50% del salón”.

Según el propietario de este bar sevillano, “con el 50% de la terraza uno no puede vivir”, aunque aun así, puede considerarse como uno de los afortunados pues, como el mismo reconoce, “hay muchos bares de aquí de los alrededores que no han podido abrir porque no tienen terraza para poner”.

