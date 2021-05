Sevilla hace acopio de congresos en FITUR

La edición de este año de la Feria Internacional del Turismo de Madrid, FITUR, está teniendo un a relevancia especial porque a ella han acudido todos los organismos , entidades y agentes turisticos como trampolín para impulsar y reactivar el turismo tras el parón de la pandemia. Sevilla , tanto la capital como la provincia, han exhibido músculo y han dado a conocer numerosas propuestas e iniciativas que en su momento se verá si resultan efectivas, pero de momento la delegación de la ciudad se trae bajo el brazo la celebración de varios congresos que por si mismos ya suponen una inyección de dinamismo turístico y un foco de visitantes. Este miércoles se anunció que Sevilla será sede permanente de un congreso mundial de agencias de enseñanza del español y el jueves se dió a conocer que el Palacio de Congresos y Exposiciones, FIBES, acogerá entre los días 5 y 8 de octubre el I Encuentro de Destinos Turísticos Españoles, organizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de Turespaña, y con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla.

Se trata de la primera vez que se organiza un congreso de estas características, puesto que reúne en un mismo foro a autoridades de toda la oferta turística netamente española: destinos se sol y playa, urbanos e interiores y montaña.

La celebración de esta convención institucional, con presencia de responsables de turismo de las distintas administraciones públicas, incluidos los directores de las OET (Oficinas de Turismo Español), se ha cerrado este jueves durante la Feria Internacional de Turismo, FITUR, en una reunión de trabajo entre el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, y el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, según ha informado el ayuntamiento en un comunicado.

El evento, de carácter rotatorio y que tendrá en la capital hispalense su primera sede, combinará ponencias y sesiones generales con encuentros con los consejeros de Turismo de las distintas OET en el extranjero, con el objetivo principal de favorecer el intercambio de información y experiencia de buenas prácticas y trasladar qué necesidades concretas posee cada segmento turístico para su proyección internacional, mejora de la competitividad y mayor apuesta por la innovación.

CUMBRE TIS

De Fitur se trae también Sevilla la segunda edición de la Cumbre de Innovación Turística y Tecnológica TIS - Tourism Innovation Summit 2021 , que vuelve al Fibes entre el 10 y el 12 de noviembre, con el objetivo de impulsar la competitividad de la industria turística mediante la digitalización, la tecnología y la implementación de modelos sostenibles y con Francia como país invitado. Un evento de mucha relevancia que espera reunir en Sevilla a más de 5.000 visitantes de todo el mundo, con especial relevancia de Asia, Estados Unidos y Canadá o Medio Oriente, entre otros, para tratar las cinco grandes claves de la reactivación de la industria.

"Estamos muy contentos de volver a Sevilla y a Andalucía a ayudar a redefinir el sector turístico. El lema de este año, Restart, the new ways of travel representa el momento de reinicio que estamos viviendo. Nadie imaginó que el mundo se pararía, y ahora debemos ponerlo en marcha con el turismo como sector tractor de crecimiento. Este momento de repensar el sector, y diseñar nuevas estrategias y herramientas que ayuden al sector turístico", ha comentado la directora de TIS-Tourism Innovation Summit, Silvia Avilés, durante su intervención.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, ha destacado en su intervención el atractivo de Sevilla, como destino turístico y de ocio, poniendo de relieve la importancia de la agenda de actividades de ocio que TIS2021 junto con el Ayuntamiento de la ciudad están planeando.

También ha recordado la labor realizada desde su Consejería junto a la red de cátedras andaluzas, para "trabajar en la sostenibilidad turística, el turismo de interior, turismo inteligente, también el turismo de sol y playa, para construir un turismo competitivo del que también se pueda beneficiar el sector privado, y que se puedan generar sinergias con la colaboración publico privada".

Contará para ello con un congreso en el que participarán casi 400 expertos internacionales, en siete auditorios con más de 100 conferencias, ocho foros verticales y seis agendas dedicadas a perfiles profesionales del sector turístico.

"Esta va a ser una edición única que va a posicionar Andalucía y Sevilla en el mapa mundial de la innovación turística", ha afirmado Edgar Weggelaar, director del congreso.

Bajo el lema 'Restart, the new ways of travel', TIS2021 abordará los actuales retos de la industria turística para iniciar la renovación y reactivación de todo el sector, entre los que ocupa un lugar protagonista la necesaria digitalización del sector.

La transformación digital de las empresas turísticas es una realidad que hay que abordar con urgencia, más en un momento en el que hemos comprobado el profundo impacto que pueden tener en el negocio elementos externos muy difíciles de controlar.

Otras dos grandes claves de la reactivación del turismo mundial serán la recuperación de la confianza del turista y la adopción de modelos de negocio que promuevan un turismo inclusivo y amplíen la oferta a nuevos perfiles.

Además, incluirá también en su programa de contenidos ejemplos de negocios que promueven nuevas formas de viajar, adaptadas a las nuevas tendencias del mercado, y que amplían la oferta para el viajero con experiencias que van desde el turismo gastronómico, Lgtbi+, turismo espacial, turismo por y para mujeres, etc., e incluso el turismo para personas con discapacidad.

2021 es el año en el que la sostenibilidad ha cobrado protagonismo en todos los sectores, y el turístico no se queda atrás. TIS2021 abordará las claves del turismo sostenible, cómo ayuda a respetar y asegurar el bienestar económico y sociocultural de un territorio, al tiempo que sitúa al viajero en el centro de la estrategia y en equilibrio con el entorno.

Todo esto será clave para abordar la reactivación de una industria que ha sido una de las más impactadas por la crisis sanitaria. De hecho, la importancia de una industria tractora para el empleo en España y el mundo como es la turística que en 2019 representaba más del 10% el PIB mundial, determinará el ritmo de la reactivación económica global pasa por el impulso y reactivación de la industria turística.

