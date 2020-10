Sevilla en estado de preemergencia

La expansión de los contagios de covid en Sevilla, y sobre todo los ingresos hospitalarios, mantienen un crecimiento sostenido y cada día los datos son un poco mayores que el anterior.

En las ultimas 24 horas se han producido 7 fallecimientos, se han constatado 653 contagiados más y se han producido 27 nuevas hospitalizaciones, con lo que el numero total de enfermos hospitalizados asciende ya a 473.

El Presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, durante el debate sobre el estado de la Comunidad que se celebra este martes en el Parlamento andaluz, se mostró muy preocupado por la situación de Granada Jaén y Sevilla ( principalmente en su área metropolitana)donde “los datos no son positivos” y reconoció que estas ciudades “están en una situación de riesgo elevado”.

También el alcalde de la capital, el socialista Juan Espadas , ha expresado su inquietud porque “ estas últimas dos semanas se ha apreciado que la evolución, desgraciadamente, es de incremento, de escalada, poco a poco pero que no cesa. No es abrupta pero no para de subir”. Ha señalado que el gabinete de crisis local se ha vuelto a reunir y ya se ha activado el estado de preemergencia , y con ello se estan “endureciendo progresivamente las medidas que son de competencia municipal y, ante todo, garantizando que se cumplen las directrices de las autoridades sanitarias y las propias ordenanzas más que nunca”, y para eso según Espadas, “ya se están disponiendo los refuerzos y medidas adicionales, especialmente con la Policía Local”.

El regidor hispalense subrayó que “Hemos superado los 300 contagios por cada cien mil habitantes, y aunque aún estamos lejos de otros lugares donde desgraciadamente la pandemia está en niveles muy altos, hay que bajar ya ese índice por todos los medios. Desde ya” y mostró su completa disposición a colaborar con las autoridades autonómicas anunciando que va a “apoyar el planteamiento del comité de expertos” sea el que sea , apostillando que por parte del gobierno municipal “sólo van a encontrar colaboración absoluta, pero con la idea clara de que cortemos el índice de contagios cuanto antes y que no sea luego demasiado tarde».

Espadas dejó claro que en el ayuntamiento están “ preparados y dispuestos ante otras medidas restrictivas que se puedan decidir desde el Gobierno autonómico” y hasta con cierta vehemencia pidió a la Junta de Andalucía “que si hay que tomar medidas para frenar los contagios que se haga pronto, que no se adopten tarde, como ha podido pasar en otros lugares”. Señaló asimismo que “si hay que restringir algún tipo de movimiento o hay que reducir aforos o ser más contundente en las concentraciones de personas en actos o eventos, pues tomemos las medidas ya,ahora que las cifras aún son gestionables”.

Al hilo de esta situación el alcalde de Sevilla lanzo serias advertencias a los bares y restaurantes que incumplen las medidas anti-covid, haciendo hincapié en que no va a admigtir “bajo ningún concepto que haya establecimientos de hostelería que incumplan las recomendaciones sanitarias” y envió un duro mensaje a navegantes: “Cualquiera que haya sido sancionado por ese incumplimiento debe tener claro que se enfrenta al precinto del establecimiento” algo por otra parte para lo que cuenta con el respaldo del sector puesto que la patronal de hostelería le ha pedido en las ultimas horas que para evitar cierres masivos es mejor que se clausuren los locales incumplidores .