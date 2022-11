La sequía arruina los cultivos en el Bajo Guadalquivir

La falta de precipitaciones en abundancia y las altas temperaturas siguen haciendo hacer estragos en el campo sevillano. En este caso, le ha tocado el turno a la cosecha de crucíferas --coliflor y brócoli--, a la cebolla, a la alcachofa y a la zanahoria, que de las 1.700 hectáreas que deberían estar sembradas a esta fecha solo hay alrededor de 200 entre todos estos cultivos en el Bajo Guadalquivir. En estas hectáreas, el cultivo es además de tan baja calidad que "no sirve ni para el mercado ni para la industria".





Así lo ha explicado en declaraciones a los medios el responsable de transformados de COAG, Diego Bellido, quien ha desgranado que tendrían que haberse sembrado 1.200 hectáreas de coliflor y brócoli, 200 de alcachofas y otras tantas de cebolla y 150 hectáreas de zanahorias. Sin embargo, ha subrayado que solo hay 200 hectáreas entre todos estos cultivos, mientras que 50 hectáreas están abandonadas porque "esto es un desierto". "Los agricultores no tienen agua para aportársela a estos cultivos porque la sequía y las altas temperaturas han hecho estragos", ha lamentado.





En esta línea, ha señalado que las elevadas temperaturas que se han mantenido desde septiembre hasta noviembre están "dando problemas" porque "el cultivo no se está desarrollando igual, es de mala calidad y no es atractivo para el mercado". Además, ha añadido que ha florecido y este hecho "no es óptimo" para la industria, lo que se traduce en "pérdidas totales".





"Estamos hablando de una tormenta perfecta, que se suma a los problemas de los huevos y la leche. Los agricultores se han tenido que trasladar a localidades con más agua con los costes que eso supone, por lo que la provincia de Sevilla tiene un problema muy gordo", ha manifestado. Ante ello, ha dicho que las consecuencias las pagará el consumidor, que verá incrementado el precio de este cultivo en los lineales de los establecimientos.

MIRANDO AL CIELO Y SIN SABER QUE SEMBRAR

Estamos a comienzos de Noviembre y es el momento de que los agricultores sevillanos decidan que cultivos sembrar porque se acerca el momento de hacerlo. Sin embargo sigue sin llover y con los costes disparados hay mucha incertidumbre y afrontan una campaña que es todo un desafio

Según ASAJA,La mayoria de los agricultores todavia no sabe qué ni como va a sembrar, lo que ya esta claro es que quedan descartados los cultivos que necesitan mas riego como la patata o el maiz . Se sabe lo que no se debe sembrar pero es muy complicado decidir que cultivo elegir dadas las circunstancias y las previsiones de lluvia tan poco esperanzadoras que se manejan.

En Declaracionwes a COPE evilla el técnico de ASAJA Fernando Rodriguez , ha señalado que "la pluviometria no aparece, la situacióbn de los embalses es pavorosa y si se le añaden las anormalmente altas temperaturas que estamos teniendo, vemos que el agricultor esta ante una de las campañas mas dificiles que se recuerdan", y añade que los agricultores de Sevilla probablemente se decantaran por el girasol, que ya en la pasada campaña creció mucho en hectáreas sembradas, y tambien el trigo duro o la cebada que mantiene buenos precios. Ademas, la aplicacion de la nueva PAC todavia es confusa y para obtener ciertas ayudas ambientales obliga a sembrar leguminosas pero se están encontrando con gran escasez de semillas, lo cual aumenta las dudas de qué sembrar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También te puede interesar:

Sevilla instalará una red de 700 puntos de recarga para vehículos eléctricos