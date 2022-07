Renault fabricará en Sevilla las cajas de todos sus vehículos híbridos a nivel mundial

Renault fabricará en su planta de Sevilla a partir del próximo año todas las cajas de velocidad para vehículos híbridos del grupo a nivel mundial y pondrá fin al ERTE de los últimos dos años, por lo que la fábrica estará "en condiciones de generar nuevo empleo" a partir de enero de 2023.



Esta decisión aumentará en 400.000 cajas híbridas al año la producción de la planta sevillana, con el objetivo de alcanzar el millón en los próximos años, según ha anunciado este jueves el director industrial mundial de Renault Group, José Vicente de los Mozos, que se ha reunido en el Palacio de San Telmo con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.



De los Mozos ha señalado que Sevilla se convertirá en un "polo industrial" con la fabricación de estas cajas híbridas y ha asegurado que detrás de este anuncio habrá decisiones de proveedores de la cadena de valor que querrán asentarse en Andalucía.



No ha querido desvelar qué inversión supondrá, porque no está autorizado a ello, ni el número de empleos que se prevén generar, debido a la situación actual de "incertidumbre".



Ha garantizado que "el ERTE se ha acabado" tras una etapa en la que les ha "protegido" ante la situación mundial por la pandemia.



De los Mozos ha apostado por un aumento de la capacidad industrial de Andalucía y de España, algo que ha compartido el presidente de la Junta, quien considera que se necesita alcanzar un 17 o 18 por ciento de peso en el PIB, ya que es un sector que ante las crisis "amortigua y aporta empleo de calidad".



Moreno ha calificado de "notición" en términos económicos y sociales el anuncio de una marca "aliada estratégica" en Andalucía, con medio siglo de trayectoria en Sevilla, y ha opinado que estas inversiones contribuyen a un proceso de "reindustrialización" fundamental tras décadas de caída, especialmente en la comunidad.



Moreno ha destacado que supondrá más empleo y un ecosistema de pymes que "al calor" de esta apuesta también genera economía, progreso.



Ha opinado que no hay mejor manera de comenzar esta nueva etapa que "con una buena noticia" que viene "de esfuerzos de muchos meses"

