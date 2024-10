Rasel: "Últimamente el cuerpo me está pidiendo flamenqueo"

Siempre es un placer encontrarnos con un amigo de esta casa, hoy hemos recibido la visita de Rasel que viene a presentarnos su nuevo disco titulado 'Son de Lunares' .

Acompañado por Demarco Flamenco y Sara de Las Chuches, Rasel nos trae este tema con tintes de flamenco fusión , donde mezcla las raices flamencas con un toque moderno.

Rasel nos contó que cuando hizo está canción tenía muy claro quién encajaria con ella “Aquí me pega Demarco y aquí me pega Sara” y así es como entraron en la terna de este fabuloso trío.

Rasel tiene palabras cariñosísimas para ambos “Sara es la humildad personificada, es más linda que la mar” tampoco para el de Utrera escatimó en elogios “Y con Demarco qué te voy a decir si esta es nuestra tercera colaboración juntos”, una colaboración dicho sea de paso que está cosechando un éxito increible desde que salió el tema a la calle.

Cope Sevilla Rasel en Cope Sevilla

Cantante multifacético con diferentes registros nos confesó que “Ultimamente el cuerpo me está pidiendo lo nuestro, mucho flamenqueo, de hecho los proximos temas tambien llevan ese toque flamenco que me encanta”.

El cantante dice que el flamenco le traslada a su niñez, le recuerda a su abuela a la que adoraba 'Rubia la cantaora', a su padre que también era músico, de hecho declaró sentirse muy orgulloso de su familia y de la educacion en valores que había recibido “Espero poder educar a mis hijos como me han educado a mí, gracias a la educación que he recibido me ha ido muy bien en la vida”.

Recordó sus duros comienzos y cómo los compartía con su abuela y se sintió enormemente satisfecho cuando contaba que esta antes de fallecer pudo verle triunfar por fín con la canción 'Me pones tierno' junto a Carlos Baute.

Rasel se caracteriza por hacer muchas colaboraciones con otros artistas tanto en sus temas propios como en los de sus compañeros de profesion y nos contaba que le encanta porque se divierte mucho con las colaboraciones "Me lo paso muy bien, conoces a mucha gente y vives experiencias divertidas, eso sí, yo sólo colaboro con la gente con la que tengo verdaderamente feeling, si de verdad siento feeling con ese artista, lo hago”

Cope Sevilla Rasel en Cope Sevilla

Al filo de la despedida Rasel nos adelantó que además de estar ya preparando su próximo lanzamiento musical “Porque en la industria de la música todo va muy rápido y hay que sacar casi un tema detrás de otro” nos descubrió su nueva faceta de actor, algo que le hacía mucha ilusión y que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, le veremos en el cine próximamente “No me han puesto ni de abogado ni de médico tampoco como es obvio, de qué me van a poner a mí? Pues de malote! Me han puesto una chupa de cuero y una moto y hala, de malote que es lo que me pega!”.

Se despedía de nosotros invitando a todos a que disfrutemos de su nuevo éxito 'Son de lunares' y a que vieramos el video que se ha grabado en el barrio de El Tardón en Triana y “Ha quedao precioso”.