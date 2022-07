Y tú, ¿ qué uso haces del agua?

Ante la pavorosa sequía que esta secando los pantanos el Ayuntamiento de Sevilla ha publicado un bando municipal llamando a la responsabilidad y solidaridad de la ciudadanía en el consumo de agua ante la situación excepcional de escasez de reservas de agua que afecta a toda la Cuenca del Guadalquivir, un documento en el que aboga por "evitar usos poco necesarios" del agua, como por ejemplo "el riego y el baldeo en fincas particulares", para así preservar un bien esencial que ahora "es más escaso que nunca".

A tal efecto, el alcalde hispalense, Antonio Muñoz, esgrime en este bando que el Ayuntamiento ha resuelto ya "reducir el uso de agua potable en los servicios municipales de riego y baldeo de calles y zonas verdes", apostando por un "uso racional" del líquido elemento en este periodo de escasez.

Ello, para "alcanzar el objetivo de ahorro en el consumo de agua que permita prolongar las reservas actuales", pues desde mayo de 2018, el volumen de agua embalsada se ha reducido debido a la falta de aportaciones a los embalses, consecuencia de la reducción de precipitaciones.

Así, se ha pasado del máximo de capacidad, 641 hectómetros cúbicos, a los 320 actuales, un diferencial de más de 300 hectómetros cúbicos debido al déficit generado entre el gasto del sistema y las aportaciones. De hecho, en el presente año hidrológico las aportaciones han sido de 57 hectómetros cúbicos, lo que supone el segundo peor año de la última década.

AHORRA CUANTO PUEDAS

Ante la progresiva reducción de las reservas de agua de los pantanos que abastecen la capital andaluza la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha ofrecido una serie de consejos y recomendaciones a los sevillanos para ahorrar agua, que es el objetivo primordial, y a la vez reducir también la factura sin por ello mermar sus comodidades y su calidad de vida.

Existen todo tipo de dispositivos ahorradores de agua, tanto para la cisterna como para el agua del grifo: limitadores de caudal, aireadores, limitadores de recorrido… Pero además hay seis hábitos que ayudan a reducir de manera muy significativa su consumo.

1. Ducharse en vez de bañarse. Una ducha de cinco minutos gasta la cuarta parte de agua que llenar la bañera.

2. No usar el inodoro como papelera. Y, desde luego, no echar al WC desechos como las toallitas no degradables.

3. Lavar con el lavavajillas en vez de a mano. El lavavajillas consume 25 litros de agua, frente a los 120 litros que suman dos lavados diarios a mano.

4. Cortar las fugas de agua, del grifo o de la cisterna, cuanto antes. Si al final hay que llamar al fontanero, no merece la pena posponerlo.

5. Reutilizar el agua en la medida de lo posible. Por ejemplo, usar el agua del baño de los niños para regar las plantas.

6. Cocinar al vapor (o con microondas), no solo es más sano, sino que también gasta menos.





DISPOSITIVOS DE AHORRO





Limitadores de caudal. Reducen el caudal mediante estrangulamiento o incorporación de filtros, permitiendo ahorrar hasta un 50% de agua. Algunos modelos se colocan sin necesidad de desmontar el grifo y otros que tienen el mecanismo en un cartucho, que obliga a intervenir a un profesional. Algunas marcas tienen también mangos de ducha con el dispositivo ahorrador ya incorporado. En el caso de las duchas existen cabezales con reducción del área de difusión.

Aireadores o perlizadores. Estos dispositivos mezclan aire con el agua, incluso si la presión es baja. Las gotas de agua salen en forma de perlas y dan la sensación de que el chorro es abundante. Esta medida suele ir acompañada de un aumento de la presión de salida y un aumento del tamaño de la gota (gota perlizada). Asegúrate de que la rosca coincide con la del grifo y, en el caso de la ducha, existen cabezales de mezcla con aire.

Interruptores de caudal. Ya sea mediante detector de presencia (solo se encienden si están las manos debajo) o mediante un temporizador, estos dispositivos cortan el agua automáticamente, evitando que se malgaste agua.

Limitadores de recorrido. Lo habitual en los grifos monomando es que se abra siempre del todo, permitiendo la salida del máximo caudal aun cuando no es necesario. Por eso algunos cuentan con estos dispositivos, que permiten gastar menos.

