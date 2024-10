Polo Nández :“Si gano el Benidorm Fest, sería espectacular poder representar a España en el Festival de Eurovisión”

Entró en nuestro estudio como un soplo de aire fresco, claro que no es de extrañar ya que nos llega desde un lugar donde más frío hace de toda España, León.

Te hablo de Polo Nández que está revolucionando el panorama musical, un dentista que compagina su trabajo con su vocación de cantante y que reconoce que no es nada fácil hacerlo.

'VENTE PA QUI' con Shakira Martínez y 'DINERO' con Rocío de la Puerta y Rasel son los temas que Polo está promocionando practicamente a la vez, aunque según declaró, en realidad lo que está promocionando es “La Marca Polo Nandez”.

Feliz e ilusionado nos adelanto que pensaba presentarse al Benidorm Fest que le llevaría en caso de ganar, directamente a representarnos en el Festival de Eurovisión, se preparó concienzudamete durante un mes y el mes que viene sabrá si está dentro de la lista de los candidatos.

Para el leonés sería “Sería espectacular poder representar a mi pais, es mucha responsabilidad y mucho trabajo y como soy tan perfeccionista querría hacerlo todo perfecto porque no sólo sería por mí, si no por estar representado a todo un país”.

Polo nos contaba de lo orgulloso que se siente por el apoyo familiar a pesar de venir de una familia llena de médicos y sin nadie que se dedicara a la música, mi familia me dijo “Estudia primero y luego haz lo que quieras, pero estoy seguro que me hubieran apoyado igualmente si no hubiera estudiado, me siento muy orgulloso de mi familia”

Nos despedimos de él y le dejamos con sus ilusiones y sus proyectos, igual hemos hablado con el futuro representante de España en el Festival de Eurovisión, lo sabremos en unos meses, suerte Polo Nández!