El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla rechaza la amnistía

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, con los votos de PP y Vox, ha aprobado este jueves una moción presentada por el grupo municipal 'popular' en defensa de la igualdad de los españoles en un contexto de negociación abierta entre el PSOE y Sumar con el independentismo catalán y vasco para poder formar gobierno tras las elecciones del pasado 23 de julio y tras la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. Una negociación que tiene encima de la mesa una amnistía de los condenados por el 1 de octubre que el Pleno ha rechazado, al tiempo que se ha mostrado contrario al "ninguneo" y "agravio" que sufrirán los sevillanos en caso de conformarse un nuevo Ejecutivo con el apoyo del independentismo.





Los votos del PP y Vox han sacado adelante una moción que el portavoz del grupo municipal 'popular', Juan Bueno, ha defendido alegando que está "en peligro el principio de igualdad entre los españoles" recogido en la Constitución. "Los sevillanos luchamos por compromisos del Gobierno con la ciudad y éste nos ningunea frente a la alegría de otros territorios por motivos espureos", ha dicho.





Bueno ha asegurado que con las negociaciones del presidente en funciones Pedro Sánchez para "perpetuarse en el poder" ha "cantado la gallina". "Ya sabemos el por qué de esa alegría, que no es otro que el camino de la desigualdad de los españoles". "Aun en funciones, se están hartando de anunciar inversiones en Cataluña y en el País Vasco", ha afeado el portavoz municipal del PP, que ha recordado que en Sevilla se sigue reclamando el cierre de la SE-40, más policías nacionales y mejores conexiones ferroviarias.





La portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha arremetido contra el presidente en funciones Pedro Sánchez por "no tener límites ni éticos ni morales". Igualmente, ha coincidido con el PP en que "hay regiones que han disfrutado de inversiones muy superiores a otras. Sevilla es un claro ejemplo de esta discriminación". Ha rechazado la existencia de "17 regiones de taifas", en alusión a las comunidades autonómicas recogidas en la Constitución y ha remarcado que su formación combatirá una posible amnistía: "total rechazo a una amnistía, porque eso es admitir que la causa separatista eera justa".





Tanto Podemos-IU como el PSOE han acusado al PP de "manosear" las instituciones, como es el caso del Pleno municipal, para defender sus "intereses partidistas". En este sentido, la concejal del PSOE Sonia Gaya ha criticado la iniciativa del PP porque "cuando les ponen en la oposición, hablan de apocalipsis. Apocalípticas son las cifras de mujeres asesinadas por violencia machista o los cortes de luz que sufren 15.000 familias en Sevilla". "Pensábamos que esta moción era para volver a la centralidad", ha abundado la socialista, aludiendo a una defensa de la igualdad entre hombres y mujeres y de los servicios públicos, entre otros aspectos. "Pero no, el título del cuento no se corresponde con el relato", ha lamentado Gaya, que ha acusado al PP de "manosear" el Pleno.





Por su parte, la portavoz de la confluencia de izquierdas, Susana Hornillo, ha lamentado que el PP, en vez de hacer balance de sus 100 días al frente del gobierno local, "nos trae al Pleno sus propios problemas para tapar la investidura fallida de Feijóo". "No quieren que los sevillanos sepan que no velan por sus intereses. Llevan viviendo del cuento de que España se rompe desde no se sabe cuándo. Necesitan culpar a alguien de su frustración por la investidura de Feijóo", ha sostenido Hornillo que ha recordado al PP que "a veces, los pocos son determinantes".