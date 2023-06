Nuevo golpe a las estafas en internet

No ha sido la primera operación de este tipo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todo apunta a que no será la última. En este caso los ciberdelincuentes se interesaban por la compra de un producto anunciado por sus víctimas en una conocida plataforma de compraventa de segunda mano. Les hacían creer que iban a recibir un correo electrónico de la propia empresa de mensajería detallando los costes de envío de dicho producto.

En una segunda comunicación se les indicaría que la persona interesada en la compra del producto realizaría el ingreso de una cantidad de dinero, incluyendo el pago de este más el importe por el envío del mismo.

Sin embargo, los correos utilizados por los estafadores no eran oficiales, ya que bajo la misma apariencia y empleando los logos, simulaban las páginas web auténticas.



De este modo, conseguían estafar a sus víctimas a través de conversaciones directas por WhatsApp, logrando que ellas mismas adelantaran el importe del pago por el coste del envío de su propio artículo, pensando que posteriormente iban a ser reembolsados por toda la operación.

Una vez la víctima aceptaba realizar esta operación, recibía un correo donde se le facilitaba una cuenta bancaria en la que efectuar el ingreso del coste de envío por el importe acordado, no llegando nunca a ser recogido el producto enviado por la víctima ni a ser abonado ni el importe del mismo ni los gastos de envío.

Estos ciberdelincuentes, además, volvían a solicitarles nuevas transferencias con excusas y justificaciones de diverso tipo.

El destino del beneficio obtenido de las estafas, en gran parte iba a parar en la compra de criptomonedas, dificultando de este modo tanto su seguimiento como la recuperación del mismo.

Debido a la gran actividad que realizaba el supuesto grupo criminal, se han esclarecido hasta el momento 24 delitos de estafas por todo el territorio nacional, sin descartar más detenciones e investigaciones que puedan realizarse próximamente,

La operación denominada "Magueludo" en la que han participado agentes de la Guardia Civil en Sevilla pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicia , finalizó con la entrada y registro del domicilio de uno de los líderes de la trama, que se saldó con la detención de una persona y la investigación de otras cuatro por delitos de Estafa Continuada, Usurpación de Estado Civil y Pertenencia a Grupo Criminal,