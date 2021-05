Nace en el Polígono Sur la primera escuela digital, inclusiva y solidaria de Andalucía

La Fundación Don Bosco ha inaugurado en el Polígono Sur de Sevilla, uno de los barrios más pobres de España, la primera escuela digital, inclusiva y solidaria de Andalucía, que cuenta con el apoyo de Endesa y de la Fundación La Caixa, para formar en tecnologías a los colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión social.





La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha asistido hoy a la inauguración de la escuela digital y solidaria Don Bosco F5, que tiene como objetivo localizar el talento digital entre los colectivos más vulnerables y facilitarles, de forma gratuita, una formación de calidad como desarrolladores "web fullstack".

De hecho, esta escuela desarrolla un modelo que es fruto de la colaboración con Factoría F5, y se aplica en más de veinte países donde ha formado a más de 8.600 personas con una tasa de éxito del 75 %.

La consejera ha puesto en valor la "excelente labor de inserción laboral de los más vulnerables y desfavorecidos" que lleva a cabo la Fundación Don Bosco y ha destacado que incluso en el año 2020 con la pandemia ha conseguido "magníficos resultados", ya que ha integrado laboralmente a 5.200 personas, ha cualificado a 1.245 personas y ha incorporado unos 4.500 a la formación profesional reglada.

Ha agradecido su labor desinteresada en favor de las personas en riesgo de exclusión social y ha valorado que la Fundación Don Bosco “demuestra una vez más su visión con este proyecto innovador, que da en la diana en cuanto a las necesidades que demanda el mercado laboral, no del futuro, sino del ahora”.

Blanco ha subrayado la importancia de avanzar en la digitalización y ha apuntado que el Consejo Económico y Social ha calculado que hay unos 450.000 empleos que se tendrán que adaptar digitalmente a los nuevos procesos para sobrevivir. "Es un tren que no podemos perder si no queremos que la crisis causada por la pandemia no sea temporal, sino estructural", ha insistido la consejera, que ha señalado que iniciativas como la nueva escuela "son la apuesta de futuro que debemos hacer para embarcarnos en esa recuperación que todos anhelamos, y que no debe dejar a nadie atrás".

Esta iniciativa busca nuevas posibilidades de inserción en sectores que, habitualmente, se encuentran alejados de los colectivos más vulnerables. En ese sentido, Jaime Bretón, Comisionado para el Polígono Sur de Sevilla, destacó "la importancia de desarrollar en el Polígono Sur una formación novedosa para los jóvenes, relacionada con el mundo digital y alejada de lo que tradicionalmente se puede ofertar sobre oficios tradicionales; preparando así a los jóvenes para los nuevos nichos de mercado que actualmente demandan las empresas tecnológicas".

Rafael Sánchez, director general de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla de Endesa, señaló en su intervención que "con Don Bosco llevamos años promoviendo talleres ocupacionales para personas que tienen la capacidad y voluntad de salir de su situación socioeconómica. Con la escuela digital damos un paso adelante".

María Jesús Catalá, directora territorial de CaixaBank en Andalucía Occidental y Extremadura, que asistió al acto acompañada de Yolanda López, Delegada de Andalucía de Fundación "la Caixa", intervino y dirigió sus palabras "a los 24 protagonistas", en alusión a los beneficiarios de la mencionada escuela.

"Este es un proyecto formativo diferente que os va a dar esa salida profesional que será la recompensa a vuestro esfuerzo. Lo que dignifica a la persona es tener un trabajo, poder ser independiente económicamente y tener un proyecto de vida apoyado en ese mundo laboral".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También te puede interesar

Pillados mientras grababan un vídeo sobre el capó de un coche en marcha para subirlo a redes