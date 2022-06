El miércoles de Feria volverá a ser festivo en 2023

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido en sesión ordinaria este jueves, ha aprobado los festivos locales para 2023, que se ubicarán en dos Fiestas Mayores de la ciudad, como es el día de celebración del Corpus Christi, el 8 de junio, así como el miércoles de la Feria, el día 26 de abril, como está siendo habitual en los últimos años.





La propuesta municipal en lo referente al festivo del Corpus ha contado con el apoyo unánime de todos los grupos, mientras que el festivo del miércoles de Feria, puesto que ha habido votación por separado, ha salido adelante con los votos de PSOE, la coalición de IU-Podemos y el de la concejal no adscrita, Sandra Heredia; mientras que ha deparado el voto en contra de Vox y PP y la abstención de Ciudadanos.





En este marco, el portavoz municipal del PP, Juan de la Rosa, ha pedido al gobierno local que "cumpla con su compromiso" de fijar el 30 de mayo, día del patrón de la ciudad, San Fernando, como festivo local "siempre que no cayera en fin de semana". "Desde hace años, vienen dando una patada hacia delante con ello, cuando se debería aprovechar esa jornada para reconocer al patrón, por ejemplo, con actividades en los colegios".





En esta línea se ha manifestado el concejal de Vox Gonzalo García de Polavieja, que ha criticado al equipo de gobierno que "ponga como excusa banal que no haya nada que celebrar ese día, cuando se entregan las Medallas de Sevilla". "Cumpla con la historia de esta ciudad", ha interpelado al teniente alcalde delegado del Área de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana, Juan Carlos Cabrera.





Al respecto, el concejal de Fiestas Mayores ha esgrimido que una fiesta local "debe tener algo que celebrar" y ha querido dejar claro que "no hay intereses ocultos". "No sería normal que en la Feria no hubiera un día festivo que puedan aprovechar familias y trabajadores, sin olvidar la repercusión económica que tiene para la ciudad".





"Este equipo de gobierno "no ha rehusado a instucionalizar" el día de San Fernando: "Asiste a la Misa en su honor y tiene lugar el acto de entrega de las Medallas de Sevilla". Además, ha recordado, "en 2005, siendo Zoido alcalde, se cambió el festivo porque el día 30 de mayo cayó en sábado, por lo que me parece que desde su grupo municipal adulteran la intención de realzar la figura de San Fernando", ha añadido Cabrera, para concluir diciendo que "nadie como este equipo de gobierno ha potenciado el Corpus como nosotros".