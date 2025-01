Menta y Romero "Este año queríamos que la gente conociera otros registros del grupo"

Hoy llega hasta Cope Sevilla un grupo al que estamos acostumbrados a verles en nuestras galas de Sevillanísima, pero hoy no vienen a hablarnos de sevillanas, eso lo harán otro día, hoy Menta y Romero viene a presentarnos el primer sencillo de un album llamado 'Tesoros guardados' , un sencillo al que han titulado 'No está tan lejos'.

Cope Sevilla Menta y Romero en Cope Sevilla

Guillermo, Antonio y Arturo, componentes de Menta y Romero llegan con la ilusión de quien ha parido un nuevo hijo, este hijo llega repleto de versiones musicales que un día pasaron más desapercibidas en algunos casos o que fueron grandes éxitos en otros.

Cope Sevilla Antonio

Entre estos tesoros guardados podemos encontrarnos grandes éxitos como 'Me marcho' de Vicente Castro 'Parrita' y a grandes autores como a los Hnos Martínez Bizcocho, autores junto a Tito Cabeza del 'No está tan lejos', a Paco Coria, Juan Fco Estenaza, Juanini de Marismeños y un largo etc... “Hay muchos temas que se quedan perdidos y nosotros hemos querido rescatarlos” apunta Antonio.

Cope Sevilla Arturo

Pero vamos a centrarnos en este primer sencillo cuya autoría hemos mencionado antes Antonio y Francisco Martínez Bizcocho escribieron esta canción a la que Tito Cabeza de Bordón 4 le puso música, una canción que el propio grupo nos ha contado que llevaba años llevándola en sus conciertos en directo y ahora han querido incluírla en este álbum,“Teníamos claro que queríamos lanzar algo fresquito, que la gente conociera otro registro de Menta y Romero” cuenta Guillermo.

Cope Sevilla Guillermo

Se les nota lo satisfechos que están con este trabajo “Es un album que teniamos muchas ganas de hacer, uno completo de versiones y así no has salido” y como no podía ser de otra manera, le preguntamos para cuando las sevillanas “Las sevillanas ya! Porque el disco está repleto de sevillanas y ya estamos en época!”

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Cope Sevilla Menta y Romero acapella

Y así les despedimos, no sin antes pedirles que nos hicieran una pincelada acapella del tema que han venido a promocionar y con la promesa arrancada que pasarán de nuevo a presentarnos estas sevillanas en Sevillanísima y que nos acompañarán siempre que puedan en nuestras galas, gracias Menta y Romero y al toro!