Los peligros de dejar este objeto en el interior de tu coche

¿A quién no le han robado alguna vez la radio del coche cuando en los vehículos antiguos eran radios de carátula extraíble y no integrada en el salpicadero? ¿O quién no ha sufrido la desagradable experiencia de encontrar el cristal del coche hecho añicos porque algún delincuente ha visto que hemos dejado dentro una mochila o unas simples unas gafas de sol ?

Aunque sean experiencias negativas y desagradables que te dejan frío y con un intenso malestar, hay cosas peores que te pueden ocurrir si guardas en tu coche algo aparentemente sin valor como son las llaves de tu casa.

Y es que las fuerzas de seguridad han desarticulado una banda que robaba en pisos a los que entraba como si se tratara de su propia casa, usando las llaves.

Los ladrones se hacían con esas llaves tras forzar vehículos de personas que acudían a su trabajo y que las habían dejado en el interior del coche pensando posiblemente que ahí estaban seguras y que así no se les perderían o se les olvidarían.

Gran error. Las llaves en el coche eran un fuerte reclamo para esta banda de “cacos” que se hacían también con los documentos del vehículo donde figura nuestra dirección postal.

De esa forma tenían todos los recursos necesarios para hacer una visita a nuestra casa. Y además , con la tranquilidad de saber que los dueños de las casas tardarían en volver porque estaban en el trabajo y tenían por delante toda su jornada laboral.

En esta operación, desarrollada de manera conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, se han intervenido joyas, dispositivos informáticos, dinero, una escopeta, una catana y marihuana, tras los cuatro registros domiciliarios realizados en el barrio sevillano de Las Tres Mil Viviendas.





Los agentes han detenido a tres personas, de entre 20 y 50 años de edad, a las que se les imputa los delitos de pertenencia a grupo organizado, robo con fuerza y tenencia ilícita de armas. Además, en una de las viviendas registradas se ha localizado una plantación de marihuana, por lo que se ha detenido por un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico a una cuarta persona, el padre de uno de los detenidos, que permanecía escondido al tener varias reclamaciones judiciales de ingreso en prisión.

Se han recuperado multitud de los efectos robados, joyas, relojes, dinero en efectivo, armas blancas, aparatos electrónicos, que en la mayoría ya han sido devueltos a sus propietarios.

