La lista de jubilados que no podrán cobrar la "paguilla" de enero

Miles de jubilados españoles van a recibir en los próximos días la que se ha dado en llamar la “paguilla”, que si bien se la denomina en diminutivo por la escasa cuantía de que se trata, no deja de ser una pequeña alegría para los pensionistas. Hay que señalar en todo caso que tiene fecha de caducidad, puesto que se prevé que esta sea la última “extra” de estas características puesto que la reforma de las pensiones prevista contempla la revalorización de las pensiones según el IPC medio de los doce meses previos a noviembre en lugar de actualizarlas según el IPC previsto para ese año, que es lo que hasta ahora se venía haciendo.

Sin embargo hay pensionistas que no tienen derecho al cobro de la “paguilla” porque el abono -o no- de este suplemento depende directamente de la forma de cobro : si los pensionistas perciben 14 pagas al año si la cobrarán, pero no lo harán en el caso de que reciban 12 pagas.

Por lo tanto, las pensiones de jubilación, viudedad, orfandad y aquellas en favor de familiares se abonan a través de 14 pagas anuales: 12 ordinarias y 2 extraordinarias. Y tambien hay que añadir a unos 340.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que también tendrán derecho al cobro de este suplemento.

Esta paga compensatoria para pensionistas se hará efectiva en estos días de mitad de enero, aunque tiene efecto presupuestario de 2021 ; y alcanzará un total de 1900 millones de euros según ha calculado el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esa cifra hay que multiplicarla por dos porque a la parte de compensación por la desviación presupuestaria (los1.900 millonescitados) es preciso añadirle la misma cantidad para consolidar la nómina de las pensiones cara a este año 2022 , con lo que el monto total destinado a ello se eleva a unos 3.800 millones de euros.

