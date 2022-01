El aviso del Banco de España sobre un fraude que suplanta identidades de bancos por SMS

Las técnicas de los timadores no dejan de evolucionar. Las redes sociales, el Whatsapp, el correo electrónico, cualquier medio es bueno. Ahora también debes estar alerta ante la recepción de los SMS, los llamados mensajes cortos, que aparentemente proceden de tu banco pero que en realidad pueden ser obra de los cacos.

Es decir, que ahora los ataques de los que quieren hacerse con tu dinero han evolucionado hacia el llamado 'smishing' y el SMS Spoofing.

Ya la Policía Nacional ha venido advirtiendo de que se han detectado casos de esta modalidad de fraude bancario. Ahora también alerta de esta modalidad de fraude el Banco de España que llama la atención acerca de esta práctica de timadores expertos. Y es que en esta ocasión se combina el uso de mensajes de texto (SMS) falsos –que simulan enviados por el banco de la víctima- y posteriores llamadas telefónicas de supuestos empleados de la entidad para perfeccionar la estafa.

El modus operandi comienza con la recepción del SMS en el que la víctima recibe una alerta, al parecer de su entidad financiera, con el siguiente texto: “Hemos detectado intentos de acceso sospechosos a su cuenta. Debe activar su sistema de seguridad web o bien su cuenta quedará bloqueada”.

Los mensajes pueden presentar ciertas variaciones, pero siempre incluyen un enlace para que la víctima pueda acceder directamente a su banco. Ahí está el peligro porque ese enlace en realidad conduce a una página falsa donde le solicitan los datos bancarios y personales, además del usuario y contraseña de acceso a su banca online y un teléfono de contacto. Además, advierten a sus víctimas que recibirán una llamada para realizar las verificaciones de seguridad oportunas.

De esta forma los delincuentes logran tener los datos que necesitan y llaman a sus víctimas haciéndose pasar por empleados de su entidad. Son a veces tan sofisticados que la llamada puede mostrar un número de teléfono legítimo del banco, aunque realmente se trata de una “máscara” que oculta el número de teléfono real.

La Policía señala que en ese momento van solicitando al cliente realizar una serie de operaciones, piden las claves de firma electrónica con las que se opera habitualmente y consiguen tener acceso total a la banca online de sus víctimas. De esa forma ya pueden realizar pagos y transferencias mientras mantienen la comunicación con los estafados, a los que solicitan las claves necesarias para autorizar las operaciones.

?? ¡CUIDADO! ?? Si has recibido este SMS, se trata de un #smishing . Una forma de fraude digital que usan los #ciberdelincuentes para acceder a tus datos bancarios ?? Y recuerda: Banco Santander no se pone en contacto de forma inesperada para pedir contraseñas o datos. https://t.co/VqDwXrqBDH

El aviso para evitar ser víctima de estos engaños es claro: nunca se deben facilitar las claves secretas ni datos personales a través de ningún canal. Las entidades financieras pueden comunicarse con sus clientes en caso de ser necesaria alguna verificación, pero en ningún caso van a solicitar claves secretas, datos bancarios ni firmar retrocesiones de operaciones.

@BBVAresponde_es buenos dias, he recibido sms de acceso no autorizado en la cuenta online, y no tengo cuenta con vosotros, queria comunicarlo por posible fraude. Gracias