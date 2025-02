Desconvocada la huelga de Lipasam en Sevilla para el 28F tras alcanzar un acuerdo

El comité de empresa de Lipasam, presidido por CCOO, tras la reunión de este martes, han ratificado el acta de la desconvocatoria de la huelga de este 28 de febrero, después de que la dirección de Lipasam se haya comprometido "a ejecutar lo acordado con la plantilla hace un año".

Por su parte, el presidente del comité Antonio Bazo, ha señalado que "al fin se han empezado a atender las demandas de los trabajadores y trabajadoras, que no piden más dinero, sino el cumplimiento de diferentes cuestiones de vital importancia que permitirán mejorar la prestación de este servicio público y atender las demandas de la ciudadanía de Sevilla".

Así, después de varios días de negociación, dirección y sindicatos han adquirido el compromiso de "continuar trabajando de forma conjunta en varios puntos del Convenio Colectivo que provocaban falta de entendimiento desde hace más de una década", según ha detallado el Ayuntamiento de Sevilla.

Concretamente, respecto a lo establecido en el artículo 20 del Convenio Colectivo en el que se recogen los servicios para situaciones especiales, como es el caso del próximo día 28 de febrero con motivo del Día de Andalucía, ambas partes han consensuado la cobertura necesaria para afrontar los incrementos de servicio, con el objeto de ofrecer un mejor servicio para la ciudad.

Por otra parte, también se ha consensuado la implementación de sistemas que objetiven "la asignación de personas para asumir mayores responsabilidades de manera provisional, así como agilizar los procesos de promoción y una mayor inmediatez en la entrega de la documentación referida al derecho de información de los representantes sindicales", ha detallado el Consistorio.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha destacado "la mejor situación de la empresa en casi 40 años de historia, consiguiendo contar con un presupuesto histórico de cerca de 140 millones de euros; una plantilla a 31 de diciembre de casi 2.000 trabajadores, destacando la reciente contratación indefinida de 240 trabajadores a los que suman 234 contratos eventuales; la finalización del mayor proceso de estabilización de la plantilla con 450 puestos de trabajo; y una inversión de 20 millones de euros en la mejora de los servicios, fundamentalmente dirigida a la adquisición de maquinaria, la homogeneización de los contenedores y la mejora de las infraestructuras existentes".

Por todo ello, la Dirección de la Empresa ha agradecido "el diálogo y entendimiento con el Comité de Empresa, tónica que venía siendo habitual en la presente legislatura, ya que la opinión pública no habría entendido, y no se habría considerado responsable, otra actuación que no fuera la de alcanzar un acuerdo y desconvocar la huelga, cuando en Lipasam existe un compromiso de mantenimiento del empleo público y de la continua mejora de los puestos de trabajo", han puntualizado desde el Gobierno local.

Finalmente, han puesto de manifiesto "la capacidad negociadora demostrada por Lipasam con el objetivo de defender el proyecto de conseguir una empresa competitiva en el sector, equiparable a cualquier otra, ya sea pública o privada, y con la clara vocación de servicio a la ciudad de Sevilla".