“El Juego del Calamar”: ¿hay que prohibir verla a niños y adolescentes ?

Trae de cabeza a padres y a profesores. En muchos colegios se están enviando incluso circulares o correos electrónicos para alertar a los padres y madres de alumnos de lo poco recomendable que consideran los docentes que es esta serieque se ha hecho fuerte en el patio del recreo.

Se califica la serie como violenta, como poco apta para niños y adolescentes, asentada en valores inadecuados o con exposición de contenido relacionado con adicciones que los menores pueden no saber interpretar de la manera más correcta.

El caso es que la serie, con un hilo conductor basado en la realización de un conjunto de juegos que los participantes deben superar, se ha colado en muchos recreos donde se reproducen ese tipo de prácticas en las que los perdedores son eliminados de manera violenta.

Por eso la pregunta que surge es si los adultos deben optar por prohibir que los niños y adolescentes tengan acceso a este tipo de contenidos al alcance de su mano.





Fondos de pantalla de 'El juego del calamar' para usar en reuniones que pudieron ser un email. pic.twitter.com/CMp7IS8Q2e — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 12, 2021





A estas inquietudes responden expertos como la psicóloga Sonia Esquinas, que aborda así el asunto.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Hoy nos levantamos con una reflexión: ¿ para nosotros nuestros hijos son especiales? Entiendo que sí. Entonces ¿por qué les permitimos ver cosas que sabemos que les pueden perjudicar?

La respuesta suele ser porque los demás lo ven y no queremos que se sientan diferentes, es decir, estamos educando con el miedo al rechazo, necesitamos que sean “ uno más “...

Hay muchas formas de gestionar “ lo corriente” y una de ellas es decirle a nuestros hijos: “sé que tus compañeros pueden estar viendo esta serie, pero como yo soy responsable de tu educación y te quiero, considero que no es buena para ti y no me parece bien que la veas hasta que no tengas una edad adecuada” y así estaré siendo la mejor madre/padre posible, que es a lo que aspiramos, ¿no?

Cuando educamos desde el miedo, desde ser uno más y no tener criterios ( los tuyos, no los de la mayoría) estamos siendo padres buenos ( el buenísmo está reñido con un crecimiento sólido ), no buenos padres ( los padres que nuestos hijos necesitan), y nuestros hijos seguirán creciendo y la bola de nieve se hará cada vez más grande.

El juego del calamar NO es para niños, los móviles con internet NO están recomendados para menores de 13 años.... proteged la infancia de vuestros hijos. Sed los padres que cada uno de vuestros hijo necesitan. Tomad conciencia de la gran responsabilidad que tenemos en la crianza”.





EL JUEGO DEL CALAMAR: cuando una serie se vuelve polémica. https://t.co/ULTJjGnj4U — Generación Friki (@GeneracionFreak) October 19, 2021





Sobre cómo actuar en estos casos arroja más luz el pedagogo Fran González. Reconoce estar preocupado y se sorprende al comprobar que la serie haya llegado a niños de primaria.

Lo primero que destaca es que los menores acceden a las series a través del móvil. “La televisión ha desaparecido para los más jóvenes, no existe y ven las series con sus teléfonos y con los cascos puestos”.

Para evitar los efectos perniciosos de un exceso de conexión, sería recomendable establecer horarios de uso del móvil, evitar que lo lleven a la habitación para que no le reste horas de sueño y descanso. Según López hay que apostar por el diálogo.

En el caso concreto de la polémica serie “El Juego del Calamar” es buena idea sacar el tema, plantear si han visto la serie , que expresen qué les parece y explicarles las dudas que surjan.

El pedagogo recuerda que esta serie tiene una calificación y recomendación de edad que indica que es para mayores de 16 años. Por eso insiste en que si nuestros hijos son menores de esa edad, tenemos el argumento perfecto para indicarles que no pueden verla. Igual que “no es negociable si debo detenerme al conducir en un semáforo en rojo, tampoco debería serlo el respetar la edad de calificación de series o películas” que no son adecuadas para la edad de nuestros hijos.