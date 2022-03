La herramienta de Google Maps para encontrar dónde has aparcado tu coche

Quién no ha sufrido alguna vez un despiste y ha olvidado dónde ha aparcado el coche. Es un clásico en los centros comerciales, aparcar en una planta y olvidar cuál era, dar vueltas y vueltas tratando de encontrar el coche.

O incluso en una ciudad que no conocemos, a la que vamos de visita y creemos que podemos confiar en nuestra memoria y que seremos capaces de volver al sitio donde hemos aparcado.

Pues debes saber que si eres olvidadizo, si sueles sufrir este tipo de despistes y te sueles volver loco tratando de encontrar tu vehículo, hay herramientas para evitarlo y que se pueden convertir en tus aliadas.

Toma nota de cómo hacerlo

Hay una técnica algo rudimentaria como es hacerle una foto a la plaza del coche, la columna, la zona, el color, para así a la hora de ir a buscarlo , tener la foto a mano y saber directamente en qué planta de un aparcamiento nos encontramos.

Pero hay otras fórmulas más modernas y evolucionadas. Fórmulas tecnológicas que te hacen las cosas mucho más fáciles. Debes saber que puedes guardar el aparcamiento de tu coche con una herramienta como Google Maps.

