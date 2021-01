Espadas pide a Endesa que refuerce la red eléctrica en Sevilla

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha pedido a Endesa que "extreme" las medidas y "realice un refuerzo" para mejorar la capacidad de atención en momentos punta de consumo eléctrico en algunos puntos concretos de la ciudad ante la ola de frío que se está viviendo, ya que se están produciendo pérdidas de tensión o cortes, algo ante lo que la eléctrica le habría trasladado que actuará en los próximos días.

A preguntas de los periodistas, tras visitar las actuaciones en la calle Mateos Gago, Espadas ha hecho referencia a los cortes producidos en Torreblanca o en Triana, concretamente en el barrio de El Tardón, donde se ha convocado una reunión con los vecinos y con una representación municipal para abordar la situación.

Así, recuerda que el problema de los cortes de luz en este barrio de Triana se debe al aumento de la demanda y no a otras problemáticas de otras zonas de la ciudad, como es el uso ilegal del suministro con enganches para las viviendas y para las plantaciones de marihuana, un ámbito en el que también ha llamado a trabajar para resolver el problema.

"Esta ola de frío inusual,con unas bajas temperaturas en Sevilla de modo continuado, todavía durará alrededor de una semana", advierte Espadas, que explica que desde Endesa se traslada que "efectivamente hay puntas de consumo, que llevan a sobrecargas que la red no se está siendo capaz de admitir". "Me aseguran que en los próximos diez o doce días se van a producir las reparaciones y refuerzos para que no se produzcan los cortes de suministro que se están viendo ahora. Se tiene que elegir el mejor momento porque tampoco se trata de cortar el suministro para llevar a cabo las actuaciones cuando las personas necesitan la energía, en un momento tan frío como este", explica.

