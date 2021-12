Espadas se enreda en la salida de la alcaldía de Sevilla

En el reciente pleno de aprobación de los presupuestos un concejal de la oposición le dijo a Espadas que su salida tenia mas capítulos que un conocido y larguísimo culebrón; pues bien, ahora que ya por fin había explicado de qué forma e incluso con qué fechas se iba a producir el relevo en el gobierno municipal, aparece un capitulo nuevo que lo modifica todo.

Espadas ahora va a ser senador por designación de la Comunidad Autónoma pero resulta algo increíble que desconocíera que es "incompatible" ser senador en los casos de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía, miembros de la Mesa del Parlamento, presidentes de diputaciones provinciales y alcaldes.

Han sido los propios servicios jurídicos del Parlamento Andaluz quienes "han planteado la idoneidad de la renuncia previa" como alcalde y le han recordado la Ley 19/2007 de 17 de diciembre de designación de senadores en representación de la comunidad autónoma que en su artículo 2.2 identifica claramente la incompatibilidad.

De manera que Espadas tendra que adelantar al próximo lunes 20 de diciembre su renuncia como alcalde con carácter previo a su toma de posesión como senador que se producirá el día 21 de diciembre.

Ante lo dictado por la Ley, el Pleno de la Corporación municipal tomará conocimiento el próximo lunes 20 de diciembre de la salida de Juan Espadas como alcalde, y, de acuerdo con el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las entidades locales, a partir de la renuncia al cargo, se abre un periodo máximo de diez hábiles para la convocatoria del Pleno de toma de posesión del nuevo alcalde de la ciudad, el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz (PSOE). Durante ese tiempo, Sonia Gaya será la alcaldesa en funciones.

Esta incompatibilidad de cargos (alcalde y senador designado por el Parlamento andaluz) es la que lleva a Espadas ahora a rectificar el cronograma que él mismo comunicó el pasado 14 de diciembre. En aquella comparecencia en el Ayuntamiento, el alcalde fijó su renuncia para el 7 de enero con el objetivo de evitar las "complicaciones" de acometer una salida en plenas fiestas navideñas y para "dejar las cosas bien hechas y terminadas".

Según ese cronograma, estaba previsto convocar un Pleno extraordinario el 10 de enero con el único punto del orden del día de toma de conocimiento de la renuncia y la propuesta del grupo municipal del PSOE de Antonio Muñoz para asumir el bastón de mando de la Plaza Nueva. Desde el 10 de enero, y hasta la convocatoria del Pleno de investidura (con un plazo límite que finalizaba el 24 de enero), Gaya asumiría las funciones de Alcaldía.

UN "ESPERPENTO" DE SALIDA

El candidato del PP a la Alcaldía hispalense, José Luis Sanz, ha criticado el "esperpento" a su entender protagonizado por el dirigente socialista y ha pedido a Espadas "que deje de hacer el ridículo como representante de los sevillanos, ya que está dejando a Sevilla por los suelos".

En este sentido, Sanz ha pedido al primer edil que "el lunes abandone de una vez la Alcaldía y que no nos encontremos con otra sorpresa". "Toda esta improvisación, falta de rigor y errores está perjudicando gravemente a Sevilla, que se encuentra paralizada y abandonada sin gestión municipal", ha avisado.

Así, José Luis Sanz ha señalado que "la primera vez que un alcalde abandona la ciudad (de Sevilla) va a ser recordada por el esperpento del proceso de su marcha", recomendando a Espadas que "se rodee de mejores asesores porque no se pueden hacer peor las cosas", en referencia a la incompatibilidad de senador autonómico y el cargo de alcalde.

Según el candidato del PP, alcalde de Tomares hasta renunciar en octubre al cargo para aspirar a la Alcaldía hispalense, "Sevilla no merece este epílogo de improvisación y nefasta gestión de Espadas, y es otro ejemplo de que para él la ciudad no significa nada y no le preocupan en absoluto los problemas de los barrios".

