Un equipo sevillano de emergencias sanitarias del SAMU se desplaza a Utiel para ayudar a los afectados por la DANA

Once voluntarios especializados en emergencias sanitarias y protección civil del SAMU se han desplazado al municipio de Utiel en Valencia, para ayudar a las comunidades afectadas por la DANA. Partían de madrugada desde Gelves en dirección a este municipio que lanzaba ayer un SOS tras la catástrofe. No ha pasado ni un mes desde que un equipo de SAMU precisamente estuviera en Florida para participar en las labores de apoyo a la población afectada por el huracán Milton. Juan González de Escalada, director del área de emergencias de SAMU en Sevilla, era uno de ellos. Su implicación les ha llevado a actuar, "no podíamos hacer otra cosa que activar el gabinete de crisis, porque pasando algo así en nuestro país no podíamos quedarnos parados".

El Equipo desplazado a Utiel al mando de un experto en protección civil, está compuesto además por enfermeros, técnicos en emergencias sanitarias y también bomberos, además de alumnos de la Escuela de Samu que se han apuntado a la misión.

Esta misión es una primera avanzadilla, asegura González de Escalada que no descarta mandar a un segundo equipo si la necesidad lo requiere "porque toda ayuda es poca y hay pocas formas más palpables de sentirte útil en la vida que ayudar a una persona que está pasando semejante calamidad".

"Simplemente cortar medio árbol para habilitar una carretera al tráfico para que lleguen otros servicios de emergencias ya nos alegra el día" asegura el director de SAMU que ha valorado que esta catástrofe comparada con el huracán Milton va a ser mucho mayor y más dolorosa "porque son nuestros conciudadanos y eso es difícil de digerir".