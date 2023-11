La emotiva declaración de Alejandro Sanz a Laura Pausini: "Y yo personalmente..."

Laura Pausini ha vivido en Sevilla una noche para el recuerdo. Una noche única en la que se han cantado sus principales éxitos, que ha escuchado en las voces más importantes de la música latina y sobre todo ha recibido el cariño y el reconocimiento de todo el sector musical en habla hispana.

Ella apostó hace años por cantar en español y hoy recibe esa recompensa. El homenaje en la antesala de la gala de los Grammys contó con emotivas actuaciones, una celebración por todo lo alto y con mucha emoción y momentos de complicidad.

El cantante Alejandro Sanz ha sido el encargado de hacer de maestro de ceremonia recibiendo en el escenario a los asistentes al evento.





En total, más de una veintena de artistas expresaron su reconocimiento a la artista italiana, entre ellos India Martínez, Ana Mena, Malú o Niña Pastori.





Entre los numerosos detalles y momentos emotivos se produjo uno en el que el propio Alejandro Sanz fue protagonista. Al final de la actuación reconoció su admiración por la artista y por un título que dijo se merece, pero sobre todo reconoció su cariño y le agradeció tantos años de amistad: "Te queremos, te respetamos y celebramos cada segundo de música que has hecho, y yo personalmente también los que me has dado de amistad. ¡Viva la música y viva Laura Pausini!"

Este jueves la emoción volverá al Palacio de Congresos de Sevilla, donde unos 5.000 asistentes van a poder disfrutar de la Gala de entrega de los Grammy Latinos con una ceremonia donde estará muy presente la cultura latina.