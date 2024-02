“Educar en la cultura mejora a los alumnos y a la sociedad”

Algunos colegios sevillanos, comoel Buen Pastor, le han plantado batalla a esa tendencia de las nuevas leyes educativas, que están despojando la enseñanza de las bases de nuestra cultura: el estudio de la filosofía, el conocimiento del latín, la historia del arte, etc. Frente a esta nueva concepción utilitarista de la enseñanza, desde el Buen Pastor llevan a cabo una incesante actividad cultural con sus alumnos, para ofrecer a los niños y a las familias no sólo una formación científica y técnica, sino también humanística.

Hasta los micrófonos de Cope Sevillase acercó el director del Colegio Buen Pastor, D. Joaquín Egea Romero, que nos explicó el ambicioso programa de extensión académica que desarrollan en su centro desde hace tres décadas. En palabras de Egea, “las reformas educativas están arrinconando a las enseñanzas humanísticas, y esto supone, a la larga, un deterioro de la educación pues no puede haber pensamiento crítico si se desprecian las humanidades: la filosofía, la lengua, la literatura, la historia, el arte…”.

Según el director, los colegios tienen un cierto margen para corregir las carencias de las nuevas leyes educativas, ofreciendo asignaturas de libre disposición focalizadas en la cultura. En este sentido, Egea afirmó que “en el Buen Pastor tenemos asignaturas, Cultura General o Proyectos, en las que nuestros alumnos estudian Historia del Arte, Música, filosofía, literatura universal, etc.”.

En palabras del director del Buen Pastor, “en nuestro centro somos unos entusiastas de la cultura; desde hace 30 años llevamos a cabo un ambicioso programa de extensión académica que incluye conferencias semanales, libro-fórums, asistencia a teatro, conciertos de música clásica, cine, semanas temáticas, y sobre todo, salidas culturales semanales, etc… que enriquecen, y diferencian, nuestra oferta educativa. La cultura forma parte de nuestra actividad cotidiana, no es un adorno, sino una manera de entender la educación; y ésta se integra, transversalmente, en toda la actividad académica que desarrollamos día a día, desde la Etapa Infantil hasta el Bachillerato”. Según el director,” la importancia de la cultura en la educación radica no solo ser el necesario sustento del pensamiento crítico, sino en la idea de que sin conocimiento no hay pensamiento. Debemos educar en la belleza; frente a un modelo social donde predomina lo vulgar y pragmático, y el vehículo para ello es la cultura”.

La filosofía del Colegio Buen Pastor se basa en el regeneracionismo de la Institución Libre de Enseñanza. En opinión del director “Nuestra misión es educar para transformar el país y el mundo; y para ello la transmisión de la cultura, el acervo y patrimonio cultural, deben ser la base de cualquier sistema educativo que quiera mejorar su país”.

En la entrevista que pueden escuchar en este enlace, Joaquín Egea defiende la cultura como marca y sello del Buen Pastor, y como una forma de mejorar la formación: “Para ser muy bueno en cualquier oficio que se desempeñe, es necesario tener una buena cultura. La cultura es el elemento distintivo, y muchas veces es lo que marca la diferencia: un buen médico, o ingeniero, o abogado, será mucho mejor profesional si ha leído a Cervantes.”

El Colegio Buen Pastor está considerado uno de los mejores de Sevilla según los diferentes baremos que se publican cada año y sus resultados académicos en selectividad, entre los mejores de la provincia, avalan su proyecto.

Pueden escuchar la entrevista completa en:

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/sevilla-provincia/sevilla/audios/1250-herrera-cope-sevilla-15-02-2024-1250-20240215_2472373#google_vignette

