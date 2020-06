La confesión de José Manuel Soto sobre el confinamiento que ha provocado una oleada de críticas

El cantante José Manuel Soto se ha convertido en 'trending topic' en Twitter. Esto sucedía por las declaraciones que ha hecho en una entrevista donde ha contado como ha pasado el confinamiento provocado por el estado de alarma que arrancó el pasado 14 de marzo y que terminó este domingo. Soto ha explicado que lo ha pasado sin problemas de salud y “bien”. El cantante indicaba que durante esos días de confinamiento ha podido “disfrutar del campo y la familia” en una finca cercana a Doñana.

Soto definía el confinamiento como “una medida necesaria que llegó tarde y que ha durado demasiado”. Y lo que ha incendiado las redes es el siguiente comentario que hacía el cantante: “Estuve un mes sin salir apenas y luego me lo empecé a saltar, como todo el mundo. Es absurdo estar tanto tiempo encerrado, ha sido muy duro para un sevillano estar encerrado toda la primavera, la época en que nuestra tierra celebra sus grandes fiestas, la Semana Santa, Feria de Sevilla, el Rocío...Además, ha sido una primavera espectacular con muchos días de lluvia y el campo estaba precioso”, indicaba Soto.

El mensaje de José Manuel Soto en pleno confinamiento que se le ha vuelto en contra

Este tipo de comentarios ha provocado que el cantante sea criticado con vehemencia y le han recordado un tuit que el artista publicaba el pasado 19 de marzo, pocos días después de que arrancase el confinamiento y saltase el estado de alarma: “Mi mujer lleva tres días con mucha fiebre no sabemos si tiene el COVID-19 porque no hay dinero para las pruebas, tampoco hay dinero para las mascarillas ni para geles, el dinero en España está para Torras, Rufianes, sindicatos y chiringuitos feminazis, no tenéis vergüenza”, sentenciaba Soto. Ahora, él mismo ha revelado a través de una entrevista que al poco tiempo se saltó el confinamiento.

Mi mujer lleva 3 días con mucha fiebre, no sabemos si tiene el #Covid_19 porque no hay dinero para las pruebas, tampoco hay dinero para mascarillas ni para geles, el dinero en España está para Torras, Rufianes, sindicatos y chiringuitos feminazis, no tenéis vergüenza — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) March 19, 2020

Este tuit acumula más de 17.000 retweets y 40.000 likes y eran muchos los usuarios que trataban de darle ánimos. Ahora, la respuesta lo ha convertido en tendencia en Twitter en España. La confesión de que se ha saltado el confinamiento ha causado verdadera indignación a través de redes sociales. Por ello, han querido recordarle ese mensaje. Una incongruencia que muchos han querido reprocharle, ya que desde el Gobierno se pedía concienzudamente que no nos saltásemos el confinamiento para poder frenar la expansión del coronavirus en nuestro país.

El Ministerio del Interior distribuía a mediados de abril una guía orientativa sobre las sanciones que pueden imponerse por saltarse la cuarentena. Unas multas que oscilaban desde los 600 por desplazamientos no autorizados hasta los 10.400 por organizar o participar en actividades de grupos que suponen un riesgo de contagio. Se trataba, además, de una comunicación del Ministerio a los delegados del Gobierno sobre la incoación de procedimientos sancionadores por presunta infracción del artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es al que se hace referencia para las restricciones impuestas por el estado de alarma.

Por suerte, la tónica general de toda la ciudadanía ha sido la de respetar las normas y no saltarse el confinamiento.