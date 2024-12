La comunidad senegalesa denuncia racismo en la actuación de la Policía Local que siguió al vendedor que se ahogó en el río

La comunidad senegalesa no quiere que se olvide a Mamaour Bakoum, el vendedor callejero de 43 años que vendía camisetas falsificadas y que moría ahogado el pasado domingo en el río Guadalquivir tras huir de la Policía Local para que no le quitara su mercancía. Por eso unos 200 senegaleses se manifestaban este lunes muy cerca del lugar donde se ahogó su compatriota para pedir que se investigue de forma imparcial lo ocurrido, ya que creen que no se arrojó al agua voluntariamente.

Saliou, portavoz de los manteros de Sevilla y miembro de la comunidad senegalesa ha explicado a Cope Sevilla como ocurrieron los hechos. Asegura que dos motos de la Policía Local persiguió a varios vendedores desde la Avenida de la Constitución hasta el Muelle de Nueva York, cuando algunos se dispersan y él llega corriendo hasta el muelle sin soltar el hatillo de ropa con el que huía. "Lo acorralan los agentes y por eso decide tirarse sin soltar la mercancía porque si la pierde puede tardar más de un mes en volver a recuperarlo y pierde el dinero para enviar a su familia en estas fechas que es cuando más se vende".

Una mercancía que pesaba y que pudo facilitar que este hombre se hundiera. El Jefe de la policía local contaba este lunes que los agentes intentan salvarlo, pero no lo encuentran y aparece posteriormente ya cadáver. Según explica su compatriota, lo más grave de lo que denuncian desde esta comunidad es que "la actuación de la policía fue desproporcionada", concretamente esos agentes, dice Saliou, son bien conocidos por sus compañeros "por su dureza y por ser los más racistas".

Este vendedor ambulante llevaba tiempo establecido en Sevilla. Tenía antecedentes por venta ambulante ilegal con una condena por atentado a agente de la autoridad por la que se le impuso una pena de cuatro meses. Desde esta comunidad senegalesa se muestran muy tristes por la pérdida de Mamour e indignados por la actuación policial por lo que preparan otra manifestación el próximo 2 de enero junto con otros miembros de la comunidad africana de sevilla.