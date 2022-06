Un clavo ardiendo para Abengoa

El pesimismo sobre su futuro se ha adueñado ya por completo del ánimo de los trabajadores de Abengoa que perdieron el último resquicio de esperanza cuando este lunes al término del Consejo de Ministros , el nombre de la empresa no figuraba entre las que el gobierno ha decidido ayudar.

Aún así, se agarran a una última y remota posibilidad de salvarse tras lo declarado por la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que ha dicho este lunes que el expediente de la ayuda solicitada por Abengoa para su filial operativa Abenewco, por importe de 249 millones de euros, está aún pendiente de resolución.

La portavoz ha dicho que el órgano competente para aprobar estas ayudas con cargo al Fondo de Solvencia de Empresas Estratégicas afectadas por la crisis de la covid, el Consejo Gestor de este fondo, que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), está tramitando su resolución.

Y este es el clavo ardiendo al que no les queda mas remedio que aferrarse a los trabajadores a falta de una negativa rotunda, esperando, aunque sea remotamente, que se pueda evitar la liquidación de la compañía y mantener 11.000 empleos, si bien demandan ya "respuestas" urgentes y sobre todo definitivas.

"No ha habido un 'no', ha habido seis empresas rescatadas y a nosotros no nos han nombrado. Y lo que han dicho es que (el expediente) está pendiente de resolución, con lo cual no queda otra que esperar y agarrarse a ello", ha sostenido en declaraciones a Europa Press el presidente del comité de empresa de Abengoa Agua, Valentín San Emeterio.

Según han indicado a Efe fuentes de la SEPI, el Consejo Gestor del Fondo se pronunciará antes de que acabe el mes, ya que el 30 de junio concluye la vigencia del Fondo de Solvencia al finalizar el marco estratégico de la UE para ayudas de estado a empresas afectadas por la crisis de la covid.





La dirección del Fondo rechazó la semana pasada la ayuda solicitada por Abengoa, que ha presentado alegaciones a la decisión, pero aún no se conoce la respuesta.





La SEPI comunicó a la empresa que no quedaban acreditados determinados requisitos de elegibilidad para la concesión de la ayuda solicitada, tras los informes emitidos por las consultoras Gran Thornton y PKF Attest, la primera encargada de la parte económica y la segunda de la jurídica.





Precisamente, el informe de PKF Attest es el que planteaba dudas para la concesión del rescate a las cinco filiales de Abenewco que pueden recibirlo, debido a pleitos pendientes que sumarían en conjunto unos 800 millones de euros.





Rodríguez ha querido recordar que la resolución de los expedientes de ayudas que se solicitan al Fondo de Solvencia se rige "por criterios técnicos y objetivos", y que en estos momentos no se ha producido la resolución del expediente de Abengoa, matriz de Abenewco y que se encuentra en concurso de acreedores.





El rescate de la SEPI es necesario para salvar a la compañía y es lo que activaría el resto de la reestructuración de Abenewco, que contempla, además, un máximo de 300 millones de avales de los bancos para poder acometer proyectos y la aportación por el fondo Terramar Capital, que adquiriría el 70 % de Abenewco 1, de 200 millones (60 en capital y 140 en deuda).

