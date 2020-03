Este es el claro mensaje de un agricultor a la clase política por el coronavirus

Un agricultor de la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca, Enrique Sierra, ha querido lanzar un mensaje claro y directo con destino a los políticos españoles, motivado por la actual situación que estamos atravesando a raíz de la pandemia del coronavirus.

Y es que esta crisis sanitaria, sin precedentes, que estamos viviendo no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial, está provocando que se ponga el foco de atención en ciertos sectores productivos, como es el caso de la agricultura, de una importancia fundamental, especialmente en determinadas regiones de España, y hasta hace poco casi olvidados, no sólo por gran parte de las administraciones sino por una parte importante de la sociedad.

Sierra recuerda que cuando hablamos de agricultura, hablamos de una actividad del sector primario, es decir de “lo principal, lo prioritario, lo primero”, ya que como recuerda “estamos hablando de comer y hay que comer todos los días para vivir”.

De ahí la importancia que, aún en la actual situación de estado de alarma y confinamiento de la población “con este virus que nos está matando, el agricultor no se puede quedar confinado, tiene que salir todos los días al campo”, como ha indicado Enrique Sierra, quien ha destacado la importancia del trabajo de estos, especialmente en las actuales circunstancias, pues “el agricultor tiene que trabajar para que todo el mundo coma, haya virus o no haya virus”. De ahí que haya recordado que

Este aún joven, aunque veterano agricultor palaciego, ha señalado que esto tiene máxima importancia “incluso más que el virus”, pues como ha señalado actualmente en nuestro país “estamos 47 millones de españoles confinados en casa, sin salir, sin producir y comemos todos los días. De eso se encargan los agricultores”.

La hija de Enrique es sanitaria y “mi mujer, de forma altruista, hace todos los días mascarillas para los hospitales”, de ahí que reconozca enormemente la importante labor que están realizando “los sanitarios, la UME, los farmacéuticos, la policía. Toda esa gente está luchando todos los días contra el virus, para que no nos infectemos y curarnos”, pero, también como afectado directo, no pasa por alto que “la comida es principal, hay que comer todos los días y si no hay comida esta gente no puede defendernos”.

Por ello, se ha dirigido de manera directa y muy clara a los políticos españoles, a los que les ha pedido que “dense cuenta de quienes somos, dense cuenta que este colectivo está defenestrado por parte vuestra”, al tiempo que ha denunciado que “la gente no puede comer con la agricultura. Los productos que fabrican no llegan al precio que tienen que llegar, hay alguien por medio que se lleva la manteca. Sin embargo, el agricultor a padecer”.

Enrique Sierra no ha pasado tampoco por alto el hecho que, desde Bruselas se pretendiese recortar las ayudas de la PAC, asegurando que si esto llega a ocurrir “entonces ya apaga y vámonos, ya nos morimos seguro”.

Según este agricultor “ha tenido que venir esta pandemia para que todos nos demos cuenta de la importancia que tiene este sector”, por lo que ha pedido que cuando salgamos a los balcones a las 20:00 horas a aplaudir el trabajo de sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, etc. “acuérdense de los agricultores que están todos los días, hombro por hombro, de sol a sol para que todos comamos”.

MOVILIZACIONES

Tras las multitudinarias protestas protagonizadas durante las semanas previas al estallido de esta crisis sanitarias sin precedentes, por parte de los agricultores, con corte de carreteras y manifestaciones en numerosos puntos de España y Andalucía, estos decidieron aparcar las mismas y ofrecer a las diferentes administraciones públicas tanto sus maquinarias como su trabajo, de manera desinteresada, para participar en las labores de desinfección de las calles en multitud de pueblos y ciudades.

También te puede interesar