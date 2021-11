Un chófer de Tussam devuelve una cartera con 500 euros a una mujer invidente

Se llama Gerardo Aguirrezabal y lleva años cubriendo la línea del Aeropuerto de Sevilla como chófer de Tussam, la empresa municipal de transportes de Sevilla. En más de una ocasión ha encontrado en su autobús objetos que los viajeros se han dejado olvidados al bajarse, pero nunca una cartera con 500 euros en billetes de 50.



Al verlos siguió buscando en el monedero y encontró un DNI y un carné de la ONCE de la propietaria, de nombre Carmen y 54 años de edad. Según ha contado Gerardo a Cope Sevilla, enseguida se puso manos a la obra para intentar localizarla “ imaginé el roto que le hacía el tener que viajar sin documentación y sin dinero”. En primer lugar intentó buscarla a través de la ONCE pero no lo consiguió por lo que acudió a una comisaría de Policía que en este caso sí le ayudaron a encontrarla.



El dinero pertenecía a un matrimonio que había pasado por Sevilla camino de Jaén donde Carmen estaba participando en un campeonato de ajedrez para invidentes. “ Se pudo muy contenta cuando le dije por teléfono que yo tenía su cartera” nos cuenta Gerardo que decidió dársela en mano al día siguiente. “El matrimonio es de Santa Cruz de Tenerife y tenían que volver a Sevilla en tren para coger un avión de vuelta a casa".



Quedó con ellos en la estación de Santa Justa aprovechando un descanso en su horario de trabajo y allí se vivió un momento muy emotivo. “ Me dijo que si podía darme un abrazo para agradecérmelo y por supuesto le dije que si”. La mujer también quiso hacerle un pequeño regalo, varios cupones de la ONCE que él ahora guarda con cariño en su cartera.

Gerardo le quita importancia a su gesto,” estoy convencido que en mi lugar cualquier persona haría lo mismo”. En cualquier caso lo que si ha quedado claro es que Carmen tuvo mala suerte perdiendo su cartera en un autobús pero mucha fortuna con que la encontrara Gerardo.