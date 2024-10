Chandé y Raúl El Balilla: “Pisar un escenario es adictivo”

Viéndoles juntos bien podía pensarse que son padre e hijo, les separan más de 20 años, sin embargo estos dos cantantes, uno nacído en Malaga (Chandé) y otro en Cartagena (Murcia) llegan juntos de la mano para presentarnos la canción 'Amigo', un tema que Chandé ha escrito para conmemorar sus 25 años en la música y en el que según sus palabras “No podiá falta Raúl El Balilla porque es la voz perfecta para esta canción”

Resulta curioso como con tanta diferencia de edad existe entre ellos una empatía y comunión enormes, El Balilla reconocía que su amistad viene de años a pesar de que el de Cartagena tiene tan solo 20 años aunque lleva ya 10 en el mundo de la música. Para ambos esta colaboración ha sido muy deseada debido a esa amistad de la que tan orgullosos se sienten.

Cope Sevilla Chandé y El Balilla en Cope Sevilla

Haciendo balance de las trayectoria de cada uno, Chandé reconocia que no ha sido fácil, pero agradecia el apoyo del público que le ha permitido seguir adelante con lo que más le gusta, la música.

El Balilla habló de sus comienzos en la música, nació cantando flamenco, artistas como José Mercé han elogiado su estilo, pero reconoció que del flamenco sólo no se puede vivir y que tenia que probar más registros, “El flamenco siempre lo voy a tener presente en mi carrera, pero no olvidemos en los tiempos que estamos, una persona tiene que modernizarse y yo como artista tengo que ampliarme, no me puedo quedar aferrado sólo a una actegoría musical”.

Cope Sevilla El Balilla, Chandé y Mariani Molina

Ambos se confesaron inquietos y que siempre estaban 'ideando' cosas nuevas “Yo tengo 110 canciones compuestas, he compuestos las mías propias y las de otros muchos artistas La Hungara, Requiebros, Tijeritas, el propio Raúl El Balilla.... y lo único que puedo decir es que empecé con mucho pelo y ya no tengo!” decía Chandé. Inquieto hasta el punto de haber compuesto uno de sus icónicas composiciones 'Cautivo', el himno dedicado al Cristo del Cautivo de Málaga, dentro de una furgoneta mientras esperaba que abrieran Mercamálaga (no olvidemos que compagina su profesión de cantante con la de frutero, Chandé regenta un negocio familiar). Por otro lado. Raúl El Balilla habló de sus pinitos como compositor y aclaró que de momento no se atreve a sacar a la luz lo que compone, “Aunque tengo versos de aquí y allá en el móvil, algún día los juntaré en una canción de cuatro minutos, entonces la sacaré”.

Ilusionados con sus nuevos proyectos se despidieron de nosotros con este canto a la amistad titulado 'Amigo' y que ya puedes disfrutar en todas las plataformas.