La Catedral de Sevilla estabiliza su cifra de visitantes con más de 2,2 millones en 2025

El monumento, incluyendo la Giralda, roza las cifras del año anterior y confirma al turismo nacional como el más numeroso entre sus entradas

Catedral de Sevilla

Fermín Cabanillas

Catedral de Sevilla

Alfonso Tejero

Sevilla - Publicado el

1 min lectura

La Catedral de Sevilla cerrará el año con aproximadamente 2,22 millones de visitas, una cifra que supone la estabilización con respecto a 2024, cuando se alcanzaron los 2,27 millones de entradas. Estos datos incluyen tanto las visitas al propio templo como a la Giralda.

Las cifras de visitantes se han mantenido estables a lo largo de todo el año, siendo mayo el mes con mayor afluencia, registrando un total de 253.021 personas. Por el contrario, las altas temperaturas del verano provocaron una notable bajada en las visitas, que descendieron hasta las 101.218 durante esa estación.

Colectivos con acceso gratuito

Dentro del total de visitas, se incluyen unas 230.000 entradas gratuitas. Estas correspondieron a distintos colectivos, como residentes, personas con discapacidad o en desempleo, que pudieron acceder al monumento sin coste alguno.

Además, se ofrecieron entradas a precio reducido para estudiantes de hasta 25 años y pensionistas a partir de 65 años. Un año más, la procedencia más numerosa de los visitantes a la Catedral hispalense ha vuelto a ser el turismo nacional.

