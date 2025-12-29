La Catedral de Sevilla estabiliza su cifra de visitantes con más de 2,2 millones en 2025
El monumento, incluyendo la Giralda, roza las cifras del año anterior y confirma al turismo nacional como el más numeroso entre sus entradas
Sevilla - Publicado el
1 min lectura
La Catedral de Sevilla cerrará el año con aproximadamente 2,22 millones de visitas, una cifra que supone la estabilización con respecto a 2024, cuando se alcanzaron los 2,27 millones de entradas. Estos datos incluyen tanto las visitas al propio templo como a la Giralda.
Las cifras de visitantes se han mantenido estables a lo largo de todo el año, siendo mayo el mes con mayor afluencia, registrando un total de 253.021 personas. Por el contrario, las altas temperaturas del verano provocaron una notable bajada en las visitas, que descendieron hasta las 101.218 durante esa estación.
Colectivos con acceso gratuito
Dentro del total de visitas, se incluyen unas 230.000 entradas gratuitas. Estas correspondieron a distintos colectivos, como residentes, personas con discapacidad o en desempleo, que pudieron acceder al monumento sin coste alguno.
Además, se ofrecieron entradas a precio reducido para estudiantes de hasta 25 años y pensionistas a partir de 65 años. Un año más, la procedencia más numerosa de los visitantes a la Catedral hispalense ha vuelto a ser el turismo nacional.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
Escucha en directo
COPE MÁS SEVILLA
COPE SEVILLA
"Zelenski ya acepta un marco negociador muy definido, pero se niega a renunciar a territorio en el Donbás. Y ahí es donde va a estar la complicación para alcanzar la paz"
Sergio Barbosa
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h