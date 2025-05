Calor y remedios caseros para los próximos días, donde superaremos los 40 grados

Quizás este año tenga poca importancia aquel refrán: 'Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo'. Ya se notan las altas temperaturas que continúan subiendo, que llegarán a pasar la barrera de los cuarenta grados. La AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) ha activado la alerta amarilla por temperaturas en la campiña sevillana para este miércoles y jueves.

Juan Antonio Carazo contaba en los micrófonos de Cope: “No va a ser una ola de calor, no vamos a tener una entrada cálida desde el norte de África, como suele ser común en verano”, añadiendo que las provincias que se verán más afectadas serán “Sevilla y Córdoba y principalmente en el curso del Guadalquivir”

Hemos salido a las calles para conocer de primera mano cómo lo viven los sevillanos, que reconocen que “se nota muchísimo”. Algunos, como Bartolomé, se preguntan: “¿Qué va a dejar para julio y agosto?, va a gastar toda la calor, cuando llegue julio y agosto, caerá nieve a lo mejor”. Eso sí, no es nada nuevo en la ciudad, Julieta no se sorprende: “bueno para aquí en Sevilla, es normal, no me extraña”

Remedios clásicos como “persianas para abajo, que no entre mucho el sol, por la sombrita y no salir a la hora que más calor hay”, nos cuenta Sonia. Otros como Bartolomé son más clásicos y optan por un “gazpachito” reconociendo que “eso es una maravilla, eso te refresca muchísimo”