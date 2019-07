El Ayuntamiento pide a Europa 19,6 millones para la ampliación del Metrocentro

El Ayuntamiento de Sevilla ha solicitado un total de 19,6 millones de fondos europeos para financiar el 80 por ciento de la ampliación del Metrocentro desde San Bernardo hasta la estación de trenes de Santa Justa, según ha confirmado el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera (PSOE) en la primera Comisión Especial de Control del gobierno local celebrada en el Consistorio.

En este sentido, la citada comisión arrancaba con las preguntas orales de los diferentes partidos a los concejales de gobierno, como es el caso del portavoz adjunto de Adelante, Daniel González Rojas, quien cuestionaba a Cabrera sobre el futuro de la ampliación y tendía la mano para acordar, aunque criticaba que ya se "hayan consignado partidas para el año que viene" para su realización sin haberlo abordado con los grupos. Así, señala que la petición de ese montante lleva implícita la asunción de cinco millones de euros por parte del Ayuntamiento para la citada ampliación.

Al respecto, Cabrera ha explicado que se ha procedido a formalizar una petición de financiación de las citadas obras del Metrocentro al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el órgano que canaliza los Fondos Feder, por 19,6 millones, un 80 por ciento de unas actuaciones que procurarán además un ahorro de 2,3 millones de toneladas de CO2.

Indica que no se disponen de plazos sobre la resolución de esas ayudas y que la aportación municipal se hará con partidas de inversiones del área de Movilidad. De hecho, detalla que se acudirá a la financiación externa, con un interés del 0,5 por ciento y un plazo de amortización que podría llegar a 20 años. "Vamos a sentarnos y vamos a ver las posibles modificaciones", recalca.

UN COLEGIO EN EL CENTRO Y UN PATRONATO PARA GESTIONAR PARQUES

En la comisión, también se ha abordado la situación de las familias del centro que reclaman la construcción de un nuevo colegio, tal como ha planteado la portavoz de Adelante, Susana Serrano, que defiende un "proyecto transitorio en el Liceo Francés". Al hilo de ello, Cabrera, que recuerda que la competencia para realizar el centro es de la Junta de Andalucía, reconoce que la falta de plazas "trae desplazamientos incoherentes y entendemos que las familias estén molestas".

El concejal socialista advierte de que el Liceo tiene "deficiencias técnicas y necesita una importante remodelación y un periodo de años para su desarrollo". "Estamos preocupados y hablando porque cuando se construya el colegio del Valle se resolvería el problema", añade, interpelando a la Junta ante las "carencias de distrito único de Casco Antiguo".

De otro lado, Rojas también ha cuestionado al responsable de Parques y Jardines, David Guevara, sobre la gestión de las zonas verdes y ha pedido detalles sobre la creación de un patronato para la gestión de los parques históricos, al temer la "privatización" de la gestión. Guevara, de su lado, indica que se abordará en los próximos meses y que se creará antes una comisión de trabajo que incluirá expertos, planteando además la necesidad de realizar una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la plantilla de este área.

MOCIONES DE LOS GRUPOS

Por otra parte, tras las preguntas, en la citada comisión se han abordado un total de cuatro mociones de los grupos, que han obtenido el dictamen favorable para ser elevadas al Pleno, donde serán votadas definitivamente por parte de los grupos y donde podrán volver a ser defendidas por éstos aunque con un tiempo de intervención reducido.

Entre ellas, está la presentada por el PP para la rehabilitación del auditorio del Higuerón Sur, ante el que el gobierno local asegura que "en un plazo razonable tendrá una solución viable"; la de Adelante sobre la puesta en marcha de un plan de emergencia sociolaboral contra las desigualdades, donde todas las formaciones han apoyado crear una comisión para afrontar impulsar medidas y analizar el avance de las actuaciones en las zonas más desfavorecidas; la de Cs respecto al impulso de un plan de movilidad sostenible o la de Vox relativa a realizar una ruta cultural de conventos.

ULTRAS, COMUNISTAS, LIBERALES Y SOCIALDEMÓCRATAS

La primera Comisión Especial de Control ha contado con el estreno de un importante número de concejales en el Salón Colón, entre ellos el edil de Vox Gonzalo García Polavieja, quien afeaba a Rojas que lo se refiriera a su formación como un "partido ultra" al "atentar contra la honorabilidad" y apelaba al reglamento del Pleno en su defensa. "Fuera de estas puertas se podrá decir lo que quiera pero el reglamento aquí obliga a tratar con respeto al resto de partidos y Vox nunca usará esos términos", sentencia.

Al hilo de ello, tanto Adelante, con el propio Rojas, como el PP y el PSOE se dirigían a García Polavieja para indicarle que, en ocasiones, las intervenciones llevaban aparejadas algunos calificativos pero que existía, en todo momento, respeto a los posicionamientos.

De hecho, el portavoz adjunto de Adelante le recordaba que, si le llama ultraizquierda le dará la razón. "Yo no tengo problema", afirma, añadiendo que alguna vez llama socialdemócrata al PP o liberal al PSOE, mientras ellos le llaman "comunista". "Son posicionamientos y no pasa nada. Cada uno se posiciona del cero al diez y creo que no es un descalificativo, pero si creen que lo es tendrían que hacérselo mirar. Quien se pica ajos come", concluye.

Tras él, el concejal del PP Rafael Belmonte ha añadido al edil de Vox que "esa cuestión no tiene ningún tipo de choque con la defensa ardorosa de los intereses políticos de cada uno en representación del electorado". "Evidentemente en el Pleno se producen debates ardorosos y yo le llamo a Rojas izquierda radical cada vez que puedo y me meto políticamente con otros compañeros, pero eso no es óbice para que se respeten las posiciones de cada uno. Me meteré ahora con Cabrera pero hemos quedado para cenar la semana que viene", advertía.

Por ultimo, el presidente de la comisión, Juan Manuel Flores (PSOE), indica que hay que defender los posicionamientos de cada uno "pero tenemos que ser capaces de entendernos como vecinos dentro y fuera del Ayuntamiento".