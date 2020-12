El "apagón" del 092

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha advertido "del apagón del 092" que ha supuesto la "práctica desaparición del servicio al haber dejado de dar respuesta a los numerosos ciudadanos que intentan contactar con la Policía Local sin éxito".

En un comunicado, el PP señala que en las últimas semanas ha recibido "un aluvión" de denuncias vecinales que han manifestado la "imposibilidad de contactar con el 092 al no encontrar respuesta alguna a la llamada por parte de la centralita, precisamente, en un momento crítico desde el punto de vista de la seguridad como el que estamos viviendo".

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Beltrán Pérez, explica que "tanto asociaciones vecinales como sevillanos a título particular nos han manifestado que llaman reiteradamente al 092 para interponer una denuncia y, en ningún caso son atendidos por agente u operador alguno". "Genera indefensión y frustración entre los vecinos ver que su policía local no puede responder a sus demandas porque su plantilla está bajo mínimos, con un alcalde que será responsable de haber perdido 400 policías locales en dos mandatos", asegura.

Por todo ello, el Partido Popular presentará una batería de preguntas al gobierno para esclarecer por qué el servicio ha quedado, "prácticamente, en franca inoperatividad".

En este marco, Pérez recuerda que, después de desparecer en 2003, el "092 fue reactivado por el gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla en noviembre de 2014 y fue dotado con 14 agentes para responder de manera cerca y ágil a los ciudadanos que denunciaban".

"El 092 empezó como una esperanza, siguió como servicio público y, ahora, es un claro ejemplo de frustración de los vecinos en su relación con la policía", asegura el portavoz popular, que alerta de que "o se dota a la policía de suficientes miembros para prestar ese servicio o las cosas van a ir mal".

El Partido Popular exige al gobierno la reestructuración del servicio conforme a las "necesidades de comunicación del siglo XXI". "Nos llegan centenares de denuncias unidas a las que se manifiestan diariamente en las redes sociales porque este Ayuntamiento prefiere no coger el teléfono para no decir que no tiene policías para actuar allí donde los vecinos lo reclaman", concluye Perez.

�� Nos preocupa mucho que la convivencia en la Alameda vaya francamente a peor.



Y lo más preocupante es que el 092 no atiende a los vecinos que llaman.



Consecuencias de perder 400 policías locales en dos mandatos. #EspadasNOestápic.twitter.com/GHEyOmD69V — Beltrán Pérez García (@BeltranPerezPP) December 13, 2020

EL GOBIERNO MUNICIPAL LO NIEGA

El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, lamenta el “ataque” de Beltrán Pérez a un servicio público municipal que registra un cúmulo de llamadas que, por su naturaleza, dependerían del 112 de la Junta

Señala que “El portavoz del Partido Popular continúa con su irresponsable cantinela de la inseguridad en Sevilla y con afirmaciones que caen por su propio peso porque están sustentadas sobre la falta de rigor y la demagogia y enfrentan a los ciudadanos con su Policía Local”, y añade que" llega al extremo de hablar de apagón del teléfono 092 cuando es mentira. Su forma de hacer política hace un flaco favor a la ciudadanía, a la que enfrenta con nuestra Policía Local, al igual que con los empleados y empleadas del resto de los servicios públicos municipales”, ha lamentado.

Cabrera ha defendido la labor de la plantilla adscrita al 092 y al conjunto de la Policía Local, “que está desarrollando una labor encomiable en estos tiempos de pandemia, controlando que se cumplan las medidas sanitarias aprobadas por el resto de administraciones públicas, además de la propia labor que normalmente desempeña”. La mayor coordinación con el 112 y el 091 –ha abundado– permitirá distribuir la atención en función de qué unidad tiene las competencias para, en última instancia, resolver mejor las demandas ciudadanas. “De esta forma, el 092 dejaría de tener un cúmulo de llamadas que, por la naturaleza de la atención, debería asumir directamente el 112 de la Junta de Andalucía”, ha explicado.

El titular de Gobernación y Fiestas Mayores ha insistido en que la culpa del déficit de personal y medios que arrastra la Policía Local de Sevilla procede de la pasada “y nefasta” gestión del PP en el Ayuntamiento, cuando, “con el beneplácito de Beltrán Pérez, no sólo se recortó el presupuesto del Cuerpo, sino que impidió la sustitución de las vacantes, no convocó plaza alguna y, en consecuencia, redujo el conjunto de efectivos de la plantilla

También te puede interesar

La tasa de contagios se sitúa de nuevo por debajo de cien en Sevilla