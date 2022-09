Antonio Muñoz, en cope: “tendrán que explicarme muy bien porqué se elige un puente” para la SE40

En una entrevista mantenida este viernes en Cope Sevilla, el alcalde de la capital, Antonio Muñoz, se refirió a las múltiples obras que se concentran ahora en la ciudad y dijo ser consciente del “cabreo” que tienen muchos sevillanos por las molestias que ocasionan; negó que se deba a una motivación electoralista y defendió la “oportunidad” que ofrecia el dinero que llega de Bruselas: “seria una irresponsabilidad no aprovechar esa financiación extra para desatascar infraestructuras que necesitaba sevilla”.

En ese sentido avisó de la “cicatriz urbana” que va a suponer la obra de la línea 3 del Metro y lo puso como ejemplo de “oportunidad que hay que aprovechar ahora”.

METRO Y SE40

Respecto a esa linea del metropolitano, Muñoz dijo que le consta que" tanto la Consejería de Fomento de la Junta como el Ministerio del ramo “estan acelerando el proceso” para firmar el documento, y reitero su compromiso de que “antes de que finalice el año estará firmado”.

El alcalde fue mas rotundo y firme respecto a la circunvalación SE40 y dijo que “es inexplicable y no tiene justificación que hace ya mas de 30 años que arracó esta vía y sigue sin estar concluida". Hizo especial hincapié en que si finalmente el Ministerio opta por cruzar el Guadalquivir con un puente a la altura de Coria de Rio en lugar de un túnel “a este alcalde le van a tener que explicar porque ese cambio de postura y cuales son las justificaciones económicas, de plazo y de impacto ambiental que pudiera tener esa alternativa”.

Añadio que en todo caso pretende ser “mas ambicioso” y reveló que ha pedido al Ministerio que “acometa tambien el cierre de la vía en los dos tramos que faltan al norte” y “ le estoy reivindicando a la ministra plazo y presupuesto” para la terminación del anillo.





ESCASEZ DE AGUA

Antonio Muñoz expresó en COPE su preocupación por la sequía y la escasez cada día mayor de reservas ´de agua en los pantanos que abastecen a Sevilla. Apeló a “un consumo responsable y a usar menos agua” y anunció que si no llueve y la situación empeora “habra que tomar otras medidas , sin llegar por ahora a las restricciones en el uso domestico”, pero restringiendo otros usos, e incluso “ el equipo de EMASESA baraja la compra de agua a las comunidades de regantes” señaló.

NO FIRMARA EL INDULTO

Antonio Muñoz reconoció no haber leído la sentencia del caso de los ERE, recién emitida, pero subrayó el hecho de que no haya sido adoptada por unanimidad de todos los jueces y no dejó lugar a dudas al señalar que “como persona no me cabe ninguna duda de la honorabilidad del expresidente Griñan, pero no voy a firmar esta iniciativa que es de la familia” y reiteró que “no voy a plasmar como alcalde la firma porque represento a todos los sevillanos” .

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También te puede interesar: