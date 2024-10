La contundente advertencia de un experto sobre nuestra salud por el ritmo de vida que llevamos: “Compramos todas las papeletas”

En líneas generales, todos sabemos lo que debemos hacer para cuidarnos, para tener un buen estado de salud, “otra cosa, muy distinta, es que lo hagamos”.

Así lo explica el doctor Mariano García de la Borbolla, cardiólogo en Sevilla, que pone un ejemplo: “una cosa es apuntarse al gimnasio y otra es ir”. Pues con la salud ocurre lo mismo, sobre todo con la de nuestro corazón.

Porque como explica el doctor, “estamos solucionando problemas todos los días, pero no nos preocupamos de la salud como debemos, vamos como pollo sin cabeza”.

Debemos recordar que “de fábrica venimos con un solo cuerpo y hay que cuidarlo, invertir en nuestro futuro, ir cotizando en salud”.

Y ¿cómo debemos cuidar del corazón? Pues con algunas claves muy básicas. El corazón “es un músculo más y hay que entrenarlo todos los días”.

Agencias La actividad física es fundamental para cuidar nuestro corazón

Lo más recomendado es “un ejercicio regular, normal, siempre, hasta llegar a anciano” y debería ser un tipo de ejercicio aeróbico “como andar a un buen ritmo, nadar, correr, montar en bicicleta”.

Además, hay factores que puedes modificar como “dejar el tabaco que daña las arterias del corazón y disminuye la capacidad pulmonar, es lesivo para muchas partes del organismo”.

Otra recomendación del experto es hacerse un chequeo de manera regular. Es importante porque “por ejemplo, la tensión arterial es un enemigo silencioso porque puede ocurrir que seas hipertenso, que seas diabético y no lo sepas”. Y eso afecta a nuestro corazón, por eso, cuando no se cuidan o no se revisan “yo le digo a mis pacientes que está usted en la tómbola de la feria y está empezando a comprar todas las papeletas” para sufrir un infarto o una angina de pecho.

Hoy en día “la tensión alta se puede tratar, el colesterol se puede tratar, pero para tratarlo hay que saber que es necesario ese tratamiento”.

El doctor García de la Borbolla explica en COPE que si nada de esto ha funcionado, la buena noticia es que “hoy en día un paciente que tiene un infarto, pasa pocos días ingresados en el hospital y puede volver a hacer una vida normal porque se coge a tiempo, se le coloca un stent” y lo que sí puede pasar es que “el paciente entre al hospital sin tomar una sola pastilla, pero salga con una larga lista”.

¿Qué es un infarto?

Un infarto, también conocido como ataque al corazón, ocurre cuando el flujo de sangre a una parte del corazón se bloquea. Esto puede suceder por la acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias en las arterias, formando lo que llamamos placas. Cuando estas placas se rompen, pueden formar un coágulo que impide que la sangre llegue al músculo cardíaco, lo que puede causar daño o incluso la muerte del tejido.

¿Cuáles son los síntomas?

Es fundamental reconocer los síntomas de un infarto. Algunos de los más comunes incluyen:

- Dolor o malestar en el pecho, que puede sentirse como una presión o un peso.

- Dolor que se irradia hacia los brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago.

- Dificultad para respirar, que puede ocurrir con o sin dolor en el pecho.

- Sudoración excesiva, náuseas o mareos.

¿Quiénes están en riesgo?

Aunque los infartos pueden afectar a cualquier persona, hay ciertos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de sufrir uno. Estos incluyen:

- Tener antecedentes familiares de enfermedades cardíacas.

- Ser fumador o estar expuesto al humo del tabaco.

- Tener presión arterial alta, colesterol alto o diabetes.

- Llevar un estilo de vida sedentario y tener sobrepeso.

Agencias La alimentación saludable es siempre un buen aliado para cuidar del corazón

¿Cómo podemos prevenirlos?

La prevención es clave. Aquí te dejamos algunos consejos para cuidar tu corazón:

1. Alimentación saludable: Incluye frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras en tu dieta. Limita el consumo de grasas saturadas y azúcares.

2. Ejercicio regular: Intenta realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana.

3. No fumes: Si fumas, busca ayuda para dejarlo. Tu corazón te lo agradecerá