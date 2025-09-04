Auténtica Premium Food 2025 acogerá los días 15 y 16 de septiembre, en FIBES, a más de 300 firmas expositoras que se darán cita en Sevilla para mostrar sus últimos productos, en una nueva edición que prevé superar los 10.000 asistentes entre profesionales de la industria alimentaria, el canal Horeca, la gran distribución, el retail y la alta gastronomía.

En el espacio expositivo de Auténtica Premium Food, este año se presentarán más de 700 alimentos y bebidas.

Uno de los pilares de Auténtica es el Auténtica Congress, que en esta edición ampliará su alcance con más de 120 conferencias repartidas en seis escenarios simultáneos. Este congreso de referencia reunirá a más de 250 ponentes de primer nivel, incluyendo directivos de compañías líderes en la gran distribución, así como investigadores, productores, chefs de prestigio en la escena de la alta gastronomía nacional, instituciones y otros profesionales clave implicados en toda la cadena de valor del producto gourmet premium.

Además de la zona expositiva y la zona congresual, el networking también tiene un papel central en Auténtica Premium Food. En este sentido, Auténtica 2025 sigue apostando por conectar a todos los actores implicados en realzar el valor del producto gourmet premium mediterráneo.

