Una tarde lluviosa hizo imposible el Viernes Santo en Sevilla

Las inclemencias del tiempo hicieron imposible vivir en Sevilla el Viernes Santo con cofradías en la calle. El cielo entoldado, cubierto de grises y amenazantes nubes, así como una incesante lluvia durante horas, no dieron opciones a las correspondientes juntas de gobierno de las Hermandades del día de plantear alguna forma de cumplir con lo que estipulan sus estatutos, para la tarde noche del Viernes Santo, que no es otra cosa que: hacer estación de penitencia en la Catedral, dar testimonio público de fe en la calle y mostrar a los fieles que lo vean pasar, una catequesis pública a través de sus imágenes.

La primera cofradía que comunicó su intención de no salir por este año, es la que tiene como titular al Cristo de la Expiración del Cachorro, que decidió quedarse dentro de su basílica del Patrocinio. A reglón seguido tomaron idéntica decisión las juntas de gobierno de las Hermandades la Soledad de San Buenaventura y la Carretería. La trianera hermandad de la O, aunque pidió al Consejo de Hermandades treinta minutos de prórroga para tener más tiempo para analizar cómo evolucionaba la tarde, finalmente se rindió ante la evidencia de que, como estaba la tarde, era imposible salir hacia la catedral.

Idéntica decisión tomó al filo de las siete de la tarde la hermandad de San Isidoro, a pesar de que tiene su sede canónica muy cerca de la seo hispalense, lo que da idea del mal tiempo reinante durante la tarde del Viernes Santo en Sevilla. A las ocho y media de la tarde la Hermandad de la Sagrada Mortaja, a pesa de que ya no llovía sobre Sevilla, hacía pública su decisión de no salir. Cuarenta minutos después la cofradía de Montserrat acababa definitivamente con las pocas esperanza que había de poder ver cofradías en la calle en esta jornada, puesto que también decidió no salir.