Va en un vuelo a Sevilla, sacan un bocadillo de chorizo y todos los pasajeros se vuelven locos: "Haz el favor"

A la hora de viajar hay muchas dudas respecto a las comidas y bebidas que se pueden meter en los aviones y cuáles no. En los vuelos cortos, las tarifas más baratas de billetes no incluyen ningún tipo de alimentos durante el trayecto. Este viajero que iba a Sevilla decidió subir un bocata de chorizo y la reacción del resto de pasajeros no tiene desperdicio.

Durante las vacaciones muchas personas cogen un vuelo para visitar a la familia o amigos que viven en el extranjero. Entre el equipaje, es normal incluir aquellos alimentos y bebidas que echan de menos de sus lugares de origen y les es imposible encontrar allí donde viven. También, cuando se visita un país se suele comprar algún producto típico para regalarlo.

Pero también, ante el elevado precio de los alimentos que venden las aerolíneas, muchos viajeros prefieren llevar su propia comida para tomar un tentempié. En general, no hay ninguna regulación que impida llevar comida al avión y la entrada de comida se permite siempre que sea de tipo sólido sin incluir ningún tipo de líquido.

Sin embargo, según el origen y destino del vuelo, estas restricciones pueden cambiar, pues se rigen según las normativas de cada país. Si se viaja entre dos países de la Unión Europea, lo normal es que no haya restricciones en relación con los alimentos en el avión. Así, se pueden introducir productos de origen animal y vegetal.

Por su parte, los líquidos deben llevarse en envases individuales con una capacidad máxima de 100 ml. Además, tienen que ser introducidos en una bolsa o neceser de plástico transparente. Aquellos productos comprados después de pasar el control de seguridad del aeropuerto no tienen restricción.

En el caso de la comida casera, tan solo debes tener en cuenta que los alimentos sólidos y secos podrán llevarse sin problemas siempre que estén perfectamente envasados, por lo que sí podrán pasar el control de seguridad. En este sentido, es básico tener en cuenta la consistencia de los alimentos, puesto que las sopas o los guisos se consideran líquidos y serían retirados en el control.

En cuanto al equipaje facturado, y siempre que se cumplan las medidas y el peso determinados para maletas facturadas, no hay ningún problema en poder llevar la comida o la bebida que se desee. Eso sí, a fin de que estos alimentos no corran ningún tipo de riesgo, se recomienda llevarlos siempre envasados al vacío o cerrados herméticamente.

Aunque esta norma está muy extendida dentro de la Unión Europea, donde puedes llevar comida en la maleta facturada sin ninguna limitación más allá de la normativa de la aerolínea basándonos en medidas o peso, es recomendable que si viajas fuera de los países miembros de la UE, consultes si hay limitación de entrada de ciertos productos.

"Haz el favor"

Los bocadillos son una de las opciones culinarias con mejor reputación en España cuando queremos comer algo rápido. Estas situaciones se dan con más frecuencia de lo que nos gustaría: cuando tenemos tanto trabajo que apenas podemos comer, necesitamos una cena rápida o cuando nos entra hambre entre horas, nos hacemos un montadito.

Dentro de los bocadillos de embutidos de España, el de chorizo ocupa una posición de honor. Desde que éramos pequeños y nuestros padres nos lo traían envuelto en papel de aluminio, se ha convertido en uno de nuestros favoritos. Además, su olor es característico y cuando este viajero lo saca, todo el mundo coincide.