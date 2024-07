Municipios y Diputación contra el Virus del Nilo: "En unos días bajará la población de mosquitos"

Dos empresas especializadas, contratadas de urgencia por la Diputación de Sevilla, están mapeando las zonas con la recogida de larvas en los alrededores de los trece municipios de la provincia afectados para fumigar allá donde prolifere el mosquito que trasmite el Virus del Nilo. Unos trabajos que se hacen especialmente necesarios en localidades como Puebla del Río e Isla Mayor, que cuenta con 12 mil hectáreas arroceras y donde históricamente el mosquito convive con la población en esta época.

El alcalde de este municipio, Juan Molero, que ha asistido al igual que el resto de alcaldes afectados, a la reunión técnica de este lunes con el presidente de la Diputación, Javier Fernández, y las empresas adjudicatarias de la fumigación, ha reclamado en los micrófonos de Cope, que en su caso concreto, la Junta de Andalucía debería solicitar la autorización para que en sus arrozales se pueda fumigar con productos que también ataque a la población de mosquito adulto, que sí están autorizados en otras comunidades. "Esto se agrava en años como este, después de 3 años sin poder sembrar, con un 70% más de producción, con más lluvia en la primavera y con calor; llegado este momento ha habido una gran proliferación, y no tenemos herramientas para tratar a los adultos al no haber ese producto autorizado para luchar contra este problema".

Desde la diputación han pedido a los 250.000 vecinos de los municipios afectados, paciencia y tranquilidad porque ya se está actuando sobre el terreno. Gonzalo Domínguez, diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, ha aclarado que aunque los efectos no son inmediatos, "vendrán cuando pasen unos días cuando el tratamiento haga efecto, la gente ya notará en el territorio que la población de mosquitos va a bajar considerablemente".

Sobre si esta fumigación ha empezado tarde, desde la Diputación no han querido seguir polemizando. "No se trata de una competencia local, es salud pública, cuya competencia recae en la Junta de Andalucía", pero "eso irá judicializado donde tenga que ir y hasta las últimas consecuencias", ha aseverado Domínguez para defender que la Diputación lo que ha hecho es "no darle la espalada a esos más de 250.000 vecinos poniendo un millón de euros sobre la mesa". "Se han contratado a dos empresas para cada margen del río, una para el derecho y otra para el izquierdo y cada una nos ha detallado los trabajos realizados durante la primera semana, para que los alcaldes y las alcaldesas tengan la información de primera mano y la puedan trasladar a los ciudadanos". Una ya lo tiene todo mapeado y muy localizado donde pueden estar los importantes focos y ya ha empezado a actuar; la otra ha comenzado actuar este lunes. Se trata de los municipios de Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Las Cabezas de San Juan, Coria del Río, Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, La Puebla del Río, Lebrija, Palomares del Río, Utrera y Villamanrique de la Condesa. El contrato de emergencia realizado con las dos empresas está previsto hasta el 15 de noviembre, aunque "si hiciera falta se prorrogaría el tiempo que fuese necesario", ha matizado.

Trabajos técnicos

Con respecto a las actuaciones, a lo largo de esta semana ambas empresas han realizado la diagnosis de la situación y el cartografiado, para localizar las áreas de influencia y vulnerables a la proliferación de mosquitos y tratando los perímetros de las zonas habitadas periurbanas principalmente.

En el margen derecho del río Guadalquivir, que engloba a los municipios de: Coria del Río, La Puebla del Río, Palomares del Río, Almensilla, Bollullos de la Mitación, Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa y Aznalcázar, la empresa LOKÍMICA ha detallado la amplia red hidrográfica y puntos de acumulación de agua como zonas de riesgo de desarrollo larvario a controlar.

Se han empleado tratamientos larvicidas o adulticidas en: diversos puntos urbanos de Coria del Río, así como en el Arroyo de Porzuna y actuaciones en zonas de margen izquierdo del Guadalquivir en el término municipal de este municipio (Acequia SE-686, Arroyo de drenaje lateral, Arroyo Cañaveral, Cuadra de caballos, Acequia Drenaje de viviendas y zona junto al Embarcadero); Puebla del Río (área inundable en Ribera del Río y calles aledañas, Ribera del Río Guadalquivir y acequias y arrozales colindantes al municipio); Palomares del Río (zonas caño Real, zonas calle de la Jimena, zona arroyo de la Ugena); Isla Mayor (alrededores Avda. de la Concordia, acequia junto punto de pesca, zona calle Nueva, zona calle Filipinas, huerto urbano, Canal Alfonso XIII); Almensilla (Arroyo de Cañada Fría, Arroyo Madre Vieja y alrededores del municipio) y Bollullos de la Mitación (diferentes puntos del arroyo entrada por Coria del Río, Privados tras polígono Pibo y revisada toda la zona perimetral del municipio).

En el margen izquierdo del río Guadalquivir, que engloba los municipios de Utrera, Dos Hermanas, Lebrija y Las Cabezas de San Juan, la empresa ATHISA MEDIO AMBIENTE ha ejecutado realizado la vigilancia de la zona periurbana en todos los municipios, a un radio de aproximadamente 1,5 kilómetros desde el límite municipal de cada uno de ellos y ha realizado tratamientos larvicidas y/o adulticidas en: Utrera (pedanía de Pinzón) y Dos Hermanas (en compuerta en arroyo de las Culebras).