Maca, celíaca: "El pan de molde sin gluten cuesta 3 o 4 euros más que con gluten"

Si hay algo que quienes no la padecen desconocen, es que la celiaquía es una enfermedad. Una patología que afecta a una de cada cien personas y que solo está diagnosticada en un 25 por ciento de los casos. Los que sí son oficialmente celíacos se enfrentan aún a cierto desconocimiento general de en qué consiste su limitación. No pueden consumir gluten, una proteína presente en los cereales como el trigo, la cebada o la avena, es decir, nada de pan, ni de pasta, ni tampoco fritos con harina de trigo.

Pero, ¿cuál es la realidad de un celíaco actualmente? Maca, una sevillana de 28 años, nos ha contado la parte buena de lo mucho que se ha avanzado en los últimos años a la hora de salir a comer. "En la mayoría de los sitios hemos visto un cambio enorme en los últimos años, siempre hay algo que puedes comer, cosa que antes no era tan normal". Además, asegura que hoy en día "casi todo el mundo sabe de lo que hablo cuando pregunto si tienen algo sin gluten".

Maca estudió en Irlanda y recuerda que "siempre se llevaba el pan, pero actualmente, cuando viaja por Europa y en España, en general, no suele haber problema". No es así, sin embargo, en otros lugares, "estuve en África y por supuesto allí no conocen la celiaquía". Ser celíaco no es lo mismo que tener intolerancia a la lactosa. Maca nos explica que si se consume gluten de forma prolongada lo normal es tener "dolores de tripa, vomitar e ir mucho al baño", en su caso le salen granitos y se cansa mucho, "como si tuviera anemia", y si se prolonga en el tiempo "puede ser más problemático porque al final es veneno para nuestro cuerpo".

Su medicina es, solo y exclusivamente, la alimentación. Y ahí viene la parte mala, porque cuando va al supermercado se encuentra con productos carísimos. "La diferencia es brutal, no es algo que elijamos, yo soy sola en casa, pero hay familias con 3 o 4 hijos celiacos y la cesta de la compra se dispara". Cuando aparece el símbolo sin gluten en el producto no varía demasiado de precio, pero los que son exclusivos sin gluten sí se nota la diferencia". Cuenta que un paquete de pan de molde normal cuesta 3 o 4 euros menos que uno sin gluten y que las galletas o magdalenas también son bastante más caras.

Precios prohibitivos

Visitamos un establecimiento especializado donde venden productos para celíacos. Allí conocemos a Lourdes, clienta habitual. Ella asume que los precios son desorbitados, pero que desde que se alimenta con productos sin gluten se encuentra mucho mejor. Ha pedido un tipo de pan y le preguntamos desde cuando toma este tipo de dieta y si le ha afectado a la cesta de la compra, asegura que son “productos muy elevados de precio, pero que son para personas que tienen que consumirlo a diario sin excepción”.

Detrás del mostrador atendía Cristina, que nos cuenta que sí, que son productos caros, pero que "muchos de sus clientes no miran los precios". Afortunadamente en estas tiendas al menos hay de todo sin gluten: “Pan de sarraceno, de harina de lenteja, de garbanzos y arroz, quinoa, magdalenas, brownie y galletas". Asegura que es difícil de encontrar productos de calidad sin gluten.

Comparamos precios

Con nuestra lista de la compra en la mano. Hemos previsto el menú del día. Hoy comemos pasta. Por la tarde para merendar nos damos un capricho, por ejemplo unos dulces. Y en la cena, una hamburguesa.

Primero buscamos nuestra pasta. Elegimos unos macarrones y el paquete que encontramos es de 400 gramos y cuesta 3,40 euros. Junto a él vemos el paquete con gluten, el precio es de 1,39 euros y tiene medio kilo. Más cantidad y precio menor. Nos vamos a por la merienda, hay unas magdalenas con trocitos de chocolate sin gluten con muy buena pinta y cuestan 3,50 euros. Las de toda la vida para los no celiacos tienen un precio de 2,15 y el paquete aquí también es mucho mayor. Última comprobación, la cena. El pan de hamburguesas sin gluten es un paquete de cuatro bollitos y su precio, cinco euros. En la estantería de al lado pan de hamburguesas con gluten sale a 1,99 con seis panecillos.

Resultado: la compra celíaca cuesta 11,9 euros. Y en la de productos con gluten la factura se reduce a 5,49 euros. Es decir, el doble por el menú de un día.