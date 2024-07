El fondo buitre que compró la deuda rechaza una nueva oferta: “No tengo una máquina de hacer dinero”

El futuro del municipio sevillano de Burguillos sigue en el aire después de que el fondo buitre norteamericano KSAC Europe Investments, que mantiene embargados todos los bienes del Ayuntamiento por 27 millones de euros, haya rechazado la oferta de nueve millones planteada por el municipio. Ya hicieron una oferta inicial de 8 millones de euros que también fue rechazada, por lo que, tras este nuevo varapalo, los bienes de Burguillos seguirán sujetos a embargo.

Después de años luchando por sanear las arcas municipales que los gobiernos socialistas dejaron en números rojos, los planes municipales del actual edil, Domingo Delgado, se descalabraron el pasado mes de mayo cuando este fondo buitre pagó 7 millones de euros por el montante total que supone la suma de los 13 millones de deuda real más los intereses, que alcanzan algo más de esa cantidad. “No tengo una máquina de hacer dinero” asegura el alcalde que no puede ofrecer más de esos 9 millones al fondo buitre que ya ganaría con ello 2 millones de la inversión que realizó.

La negociación no va por buen camino, según relata Delgado, sobre todo después de que "el abogado de este fondo haya pedido al juez que se impute al alcalde por no pagar los 27 millones y que se le impongan multas diarias de 1000 euros por impago". Denuncia el alcalde que es "una falta absoluta de ética, ya que lo que ha dirigido al juez ha sido un escrito de descalificaciones que le obliga a levantarse de la mesa negociadora que mantenían". Su propuesta, la única que puede ofrecer por el momento, es establecer ante el juez un plan de pagos, que con los bienes con los que cuenta el consistorio sería para devolver a muy largo plazo. "Pongo a disposición del Juez los bienes no afectados a servicios públicos, pero con ello solo puedo ofrecer plazos que no puede ser a menos de 100 años para pagar los 27 millones".

A la espera de que el juez acepte ese plan de pagos, Domingo Delgado lamenta que esta nueva negativa merme los servicios públicos del municipio y le obliga a recortar "y en vez de diez limpiadoras solo tener cinco, y si tengo que arreglar una calle llena de baches tendré que dejar de hacerlo además de otras obras licitadas que se han parado para ofrecer ese dinero al fondo".

"El fondo buitre se creía que el Estado a través de los Fondos para pagar sentencias nos daría los 27 millones de euros, pero no ha sido así porque el pago tiene como condición que sea a 12 años y solo podemos hacerlo a 30 años y saliendo a pagar 5 millones y medio anual". El alcalde de Burguillos asegura que el fondo no es consciente de que no ha comprado la deuda de un particular si no de una administración pública y tiene que gestionarse a través de los procedimientos que marca la ley, una ley que no se puede saltar, afirma. "Este fondo buitre no calibró bien los riesgos a la hora de hacer esta inversión ante una deuda por la que nadie responde".

Este pago supondría el cumplimiento de la sentencia por la que el Ayuntamiento de Burguillos fue condenado al pago de esos 27 millones de euros, como consecuencia "de un acuerdo ilegal acordado por alcalde y concejales del PSOE" el 20 de julio de 2007. El exalcalde socialista de Burguillos José Juan López fue a prisión por esa mala gestión.