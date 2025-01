El aviso de una profesora de Sevilla a los padres que envían a sus hijos enfermos a clase: "No somos una guardería"

En un reciente vídeo viral en TikTok, Paula, una profesora sevillana, ha lanzado un claro mensaje a los padres que envían a sus hijos enfermos a clase: "Por favor, si tu hijo está malo, que no venga a clase". La publicación, que ha generado una fuerte discusión en las redes sociales, resalta la preocupante situación que se vive en los colegios españoles durante el invierno, especialmente con el aumento de contagios de virus tras las fiestas navideñas.

En su mensaje, Paula hace un llamamiento de civismo a los padres y explica con vehemencia las razones por las que no debería permitirse que los niños enfermos acudan a la escuela. Asegura que, aunque entiende las dificultades de algunos padres, especialmente aquellos que no tienen dónde dejar a sus hijos, los centros escolares no deberían considerarse "guarderías". En sus palabras, el colegio es, ante todo, un lugar de educación, no un sitio donde dejar a los niños cuando los adultos no pueden atenderlos.

"Es una cuestión de civismo", afirma la docente. "Si llevas a tu hijo malo al colegio, estás creando un foco de infección que puede extenderse no solo entre los alumnos, sino también entre los profesores", explica Paula, destacando el riesgo de que un simple resfriado o gripe se convierta en un brote que afecte a una clase entera, o incluso a un grupo de profesores, lo cual puede acarrear consecuencias graves.

"Lo que parece una tontería puede tener consecuencias graves", insiste la profesora, añadiendo que, aunque muchas veces los padres se ven obligados a llevar a sus hijos a clase, "es preferible cuadrar la agenda y buscar otras soluciones antes que contagiar a toda una clase".

La difícil conciliación familiar

Sin embargo, el mensaje de Paula no ha sido unánime y ha generado una oleada de reacciones tanto a favor como en contra. Muchos usuarios de redes sociales han mostrado su comprensión hacia los padres que, por cuestiones laborales o de conciliación familiar, se ven obligados a enviar a sus hijos al colegio, incluso cuando están enfermos.

Un usuario escribió: "Siii, es un ‘coñazo’ pero es lo mejor… yo acabo de anular la casa que limpio, si no lo entiende, pues mira… Ya saldrá otra". Otros han señalado que, en muchos casos, la conciliación familiar es un lujo que no existe. "Se llama conciliación familiar que no existe, y ya no te digo los profesores con hijos enfermos, ¿dónde está la conciliación?", comenta otro usuario.

Otros, aunque coinciden con la opinión de Paula, también entienden las dificultades que enfrentan los padres. "Estoy de acuerdo, pero entiendo a los padres que lo hacen. No todo el mundo puede faltar al trabajo tres días seguidos, porque la falta de un sueldo puede quitar de comer a una familia", afirma un comentarista.

Un tema recurrente en las respuestas de los usuarios es la dificultad de la conciliación entre la vida laboral y familiar, una problemática que se ha intensificado en los últimos años. "No es civismo, no, es utopía... La conciliación no existe y no es cuadrar agenda, es perder el trabajo por unos mocos y una tos. No vives en el mundo real", respondió uno de los internautas, subrayando la dura realidad a la que se enfrentan muchos padres en España, que no pueden permitirse faltar al trabajo sin poner en riesgo su estabilidad económica.

El dilema entre civismo y necesidad

La reflexión que plantea Paula es válida, ya que pone en el centro del debate una cuestión de responsabilidad social: el civismo de no propagar enfermedades en entornos educativos. Sin embargo, el choque con la realidad laboral de muchas familias crea un dilema que no tiene una solución fácil. La falta de mecanismos de conciliación real entre trabajo y cuidado familiar sigue siendo uno de los grandes desafíos de la sociedad española.

El debate continúa, y aunque el mensaje de Paula busca un comportamiento más responsable, también pone sobre la mesa una crítica a las estructuras sociales que no apoyan adecuadamente a los padres y madres en su labor de cuidado y educación de los más pequeños.