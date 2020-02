La líder del PSOE de Sevilla critica un hospital andaluz con esta foto y todo el mundo se burla de ella

La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, se ha convertido en todo un fenómeno este sábado en redes sociales después de criticar un hospital de la capital hispalense por su “limpieza”. Lo hacía la líder de los socialistas en la capital andaluza a través de una fotografía que se le ha vuelto en contra, tal y como le han señalado en las redes sociales, que no han parado de burlarse de ella.

Pérez acudía a su perfil personal de Twitter este jueves para arremeter contra el estado de “sanidad” de los pasillos del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla a través de una foto. Junto a la imagen, la líder del PSOE sevillano escribía: “Así están los pasillos del Hospital Virgen Macarena ahora mismo... Sí, son bolsas de basura hacinadas”.

Así están los pasillos del Hospital Virgen Macarena ahora mismo...sí, son bolsas de basura hacinadas. Esta es la situación de la sanidad pública andaluza por gentileza del gobierno de Moreno Bonilla... pic.twitter.com/FqFELTdqa7 — Verónica Pérez (@nicadichiara) February 14, 2020

Y es que la fotografía, que muestra varias bolsas llenas junto a las puertas de las habitaciones del pasillo para criticar al nuevo gobierno de la Junta, presidido por Juanma Moreno Bonilla. “Esta es la situación de la sanidad pública andaluza por gentileza del gobierno de Moreno Bonilla...”, concluía Verónica Pérez la publicación.

UN 'PATINAZO' QUE SE HA VUELTO VIRAL

Lo que no parece haberse percatado la secretaria general de los socialistas de Sevilla es que en realidad no se tratan de bolsas de basura, sino bolsas donde se acumula la ropa sucia de las habitaciones del hospital, ya sea de sábanas o prendas de vestir. Una práctica muy habitual en cualquier hospital, ya sea sevillano, andaluz o de toda España, como le señalaban las más de 2 mil respuestas que ha recibido en la red social.

Están cambiando las camas...como se puede ser tan mentirosa. — Covadonga (@covatra) February 15, 2020

Hombre, ya sabemos que el @psoe y la verdad son incompatibles y que, además, vuestros votantes no destacan por su inteligencia, pero que la sec gen del psoe de Sevilla confunda los cambios de ropa con basura es demasiado incluso para vosotros... — Psicólogo Friqui Agitador (@FriquiPsicologo) February 15, 2020

“Como se nota que nunca ha sacado una bolsa de basura”, escribía un usuario en el hilo de respuestas. Otros le señalaban: “Es comprensible tu confusión y tu desconocimiento cuando no has hecho una cama en su vida”. “Al próximo embuste, procura no apoyarte en una foto de bolsas TRANSPARENTES”, le escribía un tercero.

Como se nota que no has sacado nunca una bolsa de basura��‍♂️��‍♂️ — Alex Suárez ����������VOX (@ALEX1983VOX) February 14, 2020

Eso es la ropa para lavar... Es comprensible tu confusión y tu desconocimiento cuando eres una cerda que no ha hecho una cama en su vida.. — Tomás F. Terrados�� ����✡✝ (@TomasFTerrados) February 15, 2020

Eso NO ES BASURA



¡SON SÁBANAS!

Al próximo embuste, procura no apoyarte en una foto de bolsas TRANSPARENTES.



P.D.- Lo valiosa q pareciste cuando llegaste a Madrid a expulsar a Sánchez de Ferraz y tomar el cargo q te correspondía estaturariamente.



Hoy ya no. Te cargaste aquello. — Julia ❤��❤ �� (@Julia_del_Rey1) February 14, 2020

USO DE UNA POLÉMICA CANDENTE

Y es que la polémica sobre el estado de la Sanidad en Andalucía ha estado de actualidad en las últimas semanas después de que sucedieran manifestaciones en varias de las capitales de provincia de la comunidad autónoma.

Aproximadamente 7.250 personas, según la Delegación del Gobierno en Andalucía, participaban hace semanas en Sevilla, Granada, Cádiz y Málaga en la manifestación convocada por las mareas blancas con el lema 'La salud es un derecho, la sanidad pública no se vende', una marcha en la que se ha pedido que se mejore el sistema sanitario público de la comunidad autónoma y, entre otras cosas, que se invierta cada año en los Presupuestos de la Junta el 7% del PIB de la región.