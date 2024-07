Todo lo que tienes que saber para dejar tu hogar seguro cuando te vayas de vacaciones

Son consejos que generalmente conocemos, pero en los que a veces no caemos con la vorágine de preparar maletas y tenerlo todo listo para marcharnos de vacaciones. La seguridad de nuestra vivienda es clave para no llevarnos el disgusto cuando volvamos. Desde la Policía Local de Sevilla nos recuerdan que hay que cerrar bien puertas y ventanas, dejar a alguien al cargo para que recoja la correspondencia y no se vea el buzón lleno, no cerrar todas las persianas y cerrar con el giro la llave de entrada.

Pero cuidar la seguridad digital también es crucial. No dar pistas a través de las redes sociales. María Guerrero, portavoz de la Policía Local asegura que "a través de redes sociales comprometemos gravemente nuestra seguridad personal y la de nuestra vivienda, por lo que debemos evitar colgar fotos que expongan tu situación, ya que aportamos información valiosa aunque pensemos que solo tienen acceso a ellas tus contactos; una llamada puede delatar tu localización y debemos siempre exigir la acreditación de cualquier servicio técnico que quiera acceder a la vivienda, ya que es bastante común que un repartidor se ponga en contacto con nosotros para entregarnos un paquete”.

Tenemos que fijarnos también en que no nos pongan testigos de presencia, una publicidad doblada, o algún elemento de plástico en la puerta que indique al ladrón que la casa lleva varios días inhabitada. Y si vemos a desconocidos en la comunidad, preguntar siempre que hacen ahí.

Los Bomberos ante el posible riesgo de incendio o daños por agua lo que recomiendan es cortar los suministros y facilitar el acceso a la vivienda en caso de siniestro. Javier Melero, portavoz de los Bomberos de Sevilla recomienda “cortar el suministro eléctrico, bajar el diferencial o seleccionar magnetos térmicos si no se quiere apagar el frigorífico; cortar el gas, girando la llave en el caso de gas natural o desconectar el regulador en el caso de gas butano o propano; y dejar copia de la llave a un vecino de confianza para que en caso de siniestro los efectivos puedan acceder rápidamente”

Es importante seguir todas estas recomendaciones, entre las que debemos retener una muy importante: "si llegas y ves que han abierto tu vivienda antes de acceder llama al 112 al 091 o 092".





























