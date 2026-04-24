El PP-A roza una nueva mayoría absoluta en Andalucía con casi 18 puntos de ventaja sobre el PSOE-A según el CIS

El PP-A podría volver a ganar con una mayoría absoluta de hasta 59 diputados las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que obtendría el 43,6% de los votos y una ventaja de casi 20 puntos sobre el PSOE-A, que concentraría el 25,8% de los sufragios y tendría entre 27 y 34 diputados, según el estudio preelectoral de estos comicios publicado este viernes, 24 de abril, por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), a una semana de que comience oficialmente la campaña electoral.

La encuesta sitúa al PP-A al borde de reeditar la mayoría absoluta que logró en los comicios de junio de 2022, en los que venció con 58 diputados. No obstante, también podría quedarse por debajo del mínimo de 55 diputados con los que se alcanza dicha mayoría suficiente en el Parlamento andaluz.

Y es que el sondeo atribuye al PP un intervalo de escaños de 51 a 59, si bien el número de escaños "con mayor probabilidad" que le asigna el estudio es 55, que es justo la cifra con la que se alcanza la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz.

Según el mismo sondeo, Vox bajaría en estimación de voto respecto a la cita de junio de 2022 y repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, con el 10,3% de los sufragios --3,2 puntos menos que los obtenidos en las últimas autonómicas--, superando a Adelante Andalucía, que sería la cuarta candidatura más votada y obtendría un 8,5% de los sufragios --3,9 puntos más que hace cuatro años--, lo que le aportaría entre cinco y siete escaños.

Por Andalucía --la coalición de IU, Podemos y Movimiento Sumar, entre otras fuerzas de izquierdas--, caería de cuarta a quinta fuerza más votada con el 6,9% de apoyo, ocho décimas de puntos menos que en junio de 2022.

El sondeo refleja que, entre las formaciones con representación parlamentaria actualmente en Andalucía, el PP-A, PSOE-A y Adelante Andalucía mejorarían en votos respecto a los comicios de junio de 2022, al obtener un 0,5%, un 1,7% y un 3,9% más en cada caso, respectivamente, mientras que Vox perdería un 3,2%, y Por Andalucía, un 0,8%.EL PP-A OBTENDRÍA ENTRE 51 Y 59 ESCAÑOS

Traducido en escaños, este resultado arrojaría entre 51 y 59 escaños para el PP-A en el Parlamento andaluz, frente a los 58 que logró en 2022, y cuando la mayoría absoluta se alcanza con 55 diputados en la Cámara autonómica, mientras que el PSOE-A liderado por María Jesús Montero se quedaría con una horquilla de 27-34 diputados, cuando en 2022 obtuvo 30, que fue el peor resultado histórico de los socialistas en elecciones autonómicas.

Por su parte, Vox obtendría entre 8 y 17 escaños, cuando en las últimas elecciones autonómicas consiguió 14 parlamentarios; mientras que Adelante Andalucía lograría entre cinco y siete escaños, más del doble de los dos que consiguió en 2022.

Finalmente, el sondeo asigna a Por Andalucía, marca liderada por el líder de IU, Antonio Maíllo, como candidato a la Junta, entre cuatro y cinco diputados, que serían los mismos o uno menos con los que ha contado en el Parlamento autonómico en la última legislatura.

Esta encuesta también aporta datos por provincias, de los que se desprende que el PP sería la fuerza más votada en las ocho andaluzas, seguida por el PSOE en segundo lugar en todas ellas.