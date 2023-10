Alberto Rodríguez: "Antes era muy difícil rodar en Andalucía. No se entendía qué suponía un rodaje"

“Ahora estoy escribiendo. Todavía no tengo claro dónde rodaré mi próxima película”. Pero Andalucía tiene muchas papeletas. El sevillano Alberto Rodríguez prefiere rodar en su tierra. Y desde luego, le sobran los motivos, como decía la canción.

¿Ventajas de rodar en Andalucía? Hay muchas. “Las localizaciones que ofrece la región son muy diferentes entre sí. Desde edificios históricos hasta paisajes salvajes”.

Rodando en los arrozales de Sevilla

La noche que Alberto Rodríguez subió al escenario a recoger el Goya como Mejor Director por “La Isla mínima”, muy pocos espectadores sabían que el director sevillano había elegido las marismas del Guadalquivir, a 30 kilómetros de la ciudad de Sevilla, para rodar. Ganó 10 Goyas.

Y es que en esta película, el escenario es un personaje más. Encaja a la perfección con la trama. Eso contaba la crítica cuando estrenaron la película. Y el escenario son los pueblos sevillanos de La Puebla del Río, Dos Hermanas o Carmona.

Como Alberto Rodríguez, muchos directores eligen Andalucía para rodar. Ahí están las cifras: En 2022, batimos todos los récords en rodajes. Más de 1.400 películas, series o anuncios se rodaron aquí. Esto supone un aumento de un 6% respecto al año anterior. En cuanto al impacto económico superó los 140 millones de euros.

Pero no siempre fue así. A principios del siglo XXI, era muy difícil rodar en Andalucía: "Era más complicado porque la administración no entendía lo que suponía un rodaje, que no hacemos las osas en cinco minutos o que el día del rodaje es muy intenso y largo".

Silencio, se rueda... en Andalucía

Cada vez es más común ir paseando por una ciudad andaluza o por uno de esos parajes que tiene nuestra tierra, y encontrarnos con cámaras, focos, y hasta algún actor conocido.

El equipo humano es otra de las razones para rodar en Andalucía. “Hay grandes profesionales del sector audiovisual en Andalucía, y los directores que vienen de fuera confían cada vez más en ellos”.

Alberto Rodríguez, en un rodaje

¿El clima juega a favor o en contra a la hora de elegir un lugar de rodaje? Se lo preguntamos también al director de “Grupo 7”, otro de sus grandes éxitos rodados también en Andalucía.

¿Si llueve? "Cambiamos el plan de rodaje y el día que teníamos previsto rodar en exteriores, rodamos en interior. Es mucho peor el calor. Mucho más complicado rodar una escena de invierno con 42 grados a la sombra y los actores vestidos con ropa de nieve”.

Hay mucho camino andado. Pero queda aun mucho por hacer. Por eso, el director sevillano pide a todas las autoridades “un mayor apoyo al cine andaluz”.

Andalucía, a través del cine

Tras nuestra charla con Alberto, nos queda muy clara una cosa. El cine andaluz está de moda. Por eso, la Film Comission ha creado la web “Andalucía, destino de cine”.

Según nos cuenta su presidente Carlos Rosado, este portal nos permite conocer la localización de nuestra película o serie favorita. En esa web podremos descubrir por ejemplo que la película “Alatriste” se rodó en Baeza (Jaén) o en la playa de la Caleta.

Un equipo de rodaje en la gaditana playa de La Caleta

Y es que directores de Europa y Estados Unidos eligen también esta región para rodar. Un claro ejemplo fue “Juego de Tronos”. Entre sus localizaciones, los Reales Alcázares de Sevilla, la Alcazaba de Almería o el Puente Romano de Córdoba.

Y por si eres seguidor de la serie: El capítulo de la séptima temporada donde se enfrentan Cersei Lannister y Daenerys Targaryen se rodó también en nuestra tierra.

