Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez: así ha cambiado su relación desde sus inicios hasta su marcha del Gobierno

Lejos han quedado aquellos tiempos en los que Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias se apoyaban mutuamente en los mítines de Podemos. En 2014, veíamos a Pablo Iglesias celebrando su victoria junto a una entonces desconocida profesora gaditana: Teresa Rodríguez.

Juntos eran la imagen de la victoria. Su partido, Podemos, había conseguido cinco escaños en las elecciones del 25 de mayo. Algo impensable hasta el momento.

Sin embargo, unos años más tarde, muy poco queda de aquella imagen en la que ambos líderes, convertidos en eurodiputados, se abrazaban ante las cámaras.

La distancia entre ellos no ha hecho más que aumentar en este tiempo. La última gota que colmó el vaso; la expulsión de varios diputados de Adelante Andalucía del parlamento andaluz, entre ellos, Teresa Rodríguez, que estaba en ese momento de baja por maternidad.



La carambola fue posible gracias a Podemos e Izquierda Unida. Y la que había sido compañera de Pablo Iglesias en la arena política, no pensaba quedarse callada, y lanzó un duro mensaje contra Podemos, su líder político y la ministra de Igualdad y pareja de Pablo Iglesias, Irene Montero.

Y fue así como la tensión entre ambas fue creciendo en esos días a golpe de tweet:

No me he comparado con una precaria, he dicho que el argumento es el mismo. Cobro mi salario de profesora, el resto lo dono. Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio.