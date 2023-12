El origen del nombre de "El Gordo", la Lotería que nació en Cádiz: "Una publicidad muy querida"

Tiene raíces gaditanas. Como el Carnaval. Como la Plaza de las Flores. Como las Habaneras o Puerta de Tierra. Y no, no siempre se celebró un 22 de diciembre.

El sorteo de la Lotería de Navidad nació el mismo año que la Constitución de 1812. Ese año no sólo nos dejó la Constitución de La Pepa, a la que llamaron así porque se aprobó el 18 de marzo, Día de San José.

La Lotería de Navidad nació en las Cortes de Cádiz en 1812

Nacía lo que se conoció entonces como "Lotería Moderna". Se creó muy cerca de La Caleta y las Cortes de Cádiz la aprobaron por unanimidad. La idea de este sorteo fue de Ciriaco González Carvajal, Ministro del Consejo y Cámara de Indias.

Un sorteo para sufragar los gastos de la guerra

El objetivo era aumentar los ingresos a las arcas públicas ya que España en esos momentos estaba en guerra con Francia. Y claro, había que sufragar la Guerra de la Independencia.

El primer sorteo fue un 18 de diciembre de 1812. Ese año, el premio fue para el número 03604. El precio del billete fue de 40 reales (que equivale a unos 7 euros) y el premio eran 8.000 pesos.

En 1812, un décimo costaba 40 reales, lo que equivale a unos 7 euros



Ese año se metieron en el bombo 5.000 bolas en el bombo. Hoy, en bombo grande, están las 100.000 bolas con los números. Y el Gordo reparte 400.000 euros por cada décimo de 20 euros.

¡ Cómo hemos cambiado !

Este año, los andaluces hemos jugado unos 500 millones de euros. Somos los que más Lotería de Navidad compramos, sólo por detrás de los madrileños. A los que les ha tocado la Lotería, pueden invertir, cumplir su sueño o viajar a una isla paradisíaca.

Vale, no es el sorteo que más premios da, pero sí es el más popular. La Lotería de Navidad ha dejado más de 2.500 millones de euros en toda España.

El Gordo, como conocemos al primer premio, son 4 millones de euros la serie. Pero esta lotería no siempre repartió esta cantidad. De hecho, cuando nació la Lotería de Navidad, no existían los euros. La moneda que se acuñaba en España era el peso. Y el esperado sorteo que en la actualidad abre extraoficialmente la Navidad, no nació para celebrar estas fechas.

En la Guerra Civil, en el año 1938, hubo dos Gordos. ¿El motivo? Con motivo de la Guerra Civil se organizaron dos sorteos, uno para cada bando. Los premios fueron el 22655 y el 36758.

"El Fanático por la Lotería" o "El Enano afortunado" nació en el siglo XVIII

¿Se llama El Gordo porque es un Premio muy grande? No. Su nombre se debe a una publicidad de la Lotería del siglo XVIII. En el dibujo se veía a un personaje de baja estatura y gordinflón que se llamaba “El Fanático por la Lotería” o “El Enano afortunado”.

Su ropa eran las bolas del sorteo donde se podían apreciar decenas de números. Se hizo tan popular que muchos empezaron a referirse al sorteo de la lotería de Navidad como “El Gordo”.

Y por aquello de barrer para casa, Cádiz es la segunda ciudad de Andalucía donde más ha caído 'El Gordo', en 13 ocasiones. Han pasado siglos desde que nació aquel gordo, bajito y burlón que tres siglos después, sigue con nosotros.

